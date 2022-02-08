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Заболевшая коронавирусом Светлана Лобода отменила концерт в Минске

Общество
Заболевшая коронавирусом Светлана Лобода отменила концерт в Минске
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 8 февраля. Звезда эстрады Светлана Лобода сообщила поклонникам в Instagram, что заболела коронавирусом. В качестве доказательства она показала тест на COVID-19.

Участница Евровидения надеялась, что болезнь обойдет ее стороной, однако этого не случилось. В итоге Лободе пришлось перенести на 4 марта концерт, с которым ее ждали в Минске.

«Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны — обменивать и сдавать ничего не надо», — добавила артистка.

Заболевшая коронавирусом Светлана Лобода отменила концерт в Минске
Prt Scr instagram.com / @lobodaofficial

Лободу поддержали коллеги из шоу-бизнеса, в том числе звездный стилист Влад Лисовец. А поклонники выразили надежду, что любимица скоро поправится.

В конце января певица Манижа из-за болезни отменила выступление в Москве. По словам исполнительницы, среди ее знакомых-музыкантов очень многие болеют коронавирусом.

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минск концерт лобода
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