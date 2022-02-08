Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 19:04
19:03
Происшествия
Момент массового ДТП на Рублевском шоссе в Москве попал на камеры видеонаблюдения
19:02
Общество
Эксперт по гражданской обороне усомнился в эффективности закона о самозащите
19:01
Экономика
Депутат Авксентьева выступила за индексацию пособий работающим пенсионерам
19:00
Общество
Главные новости дня: 8 февраля
18:59
Армия
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Попасная
18:57
Общество
Муром вошел в пятерку самых романтичных городов России
18:53
Общество
Редактор КВН Марфин высказался о возможном появлении Нагиева в роли ведущего телеигры
18:53
Технологии
Компания Apple купила стартап, который создает музыку с помощью искусственного интеллекта
18:51
Политика
Экономист Хазин заявил, что США «понервничают» из-за совместного заявления России и Китая
18:49
Происшествия
Пятеро российских строителей АЭС в Бангладеш скончались за 11 дней
Все новости

Заслуженный мастер спорта Мария Бутырская оценила выступление российских фигуристов на ОИ
Спорт
Заслуженный мастер спорта Мария Бутырская оценила выступление российских фигуристов на ОИ
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, тренер Мария Бутырская в разговоре с ФАН оценила выступление российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Так, спортсменка решила уделить особое внимание прокату мужской короткой программы, где фигуристы Евгений СемененкоМарк Кондратюк и Андрей Мозалев заняли 7-е, 15-е и 23-е места соответственно.

«Очень жалко, что Марк Кондратюк как-то сегодня дрогнул, даже не дрогнул, а… В любом случае он молодец, умничка. Он здорово катался в командных соревнованиях. Все же олимпийская медаль у него есть, она на всю жизнь, и никто у него ее не отберет. Он сделал огромное дело даже не для себя, а для нашей страны. Все переживали. Он отдал всего себя на этих соревнованиях. Вы не представляете, как тяжело. Один день перерыва, и опять все заново», — заметила Бутырская.

Заслуженный мастер спорт Мария Бутырская оценила выступление российских фигуристов на ОИ
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта предположила, что фигуристу не хватило опыта. Ведь Кондратюк впервые выступал на Олимпийских играх. Однако Бутырская отметила, что в любом случае спортсмен боролся до последнего.

«Чувствовал, что ничего не выходит, кувырком, но он вырывался, пытался. Конечно, есть еще произвольная программа, но, наверное, с 15-го места уже тяжеловато будет подняться», — добавила российская фигуристка.

Отметила Бутырская и фигуриста Евгения Семененко.

«Молодец. С Алексеем Николаевичем (советским, российским тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным. — Прим. ФАН) выстроили, правильно подошли к Олимпийским играм. Нужно было откатать короткую программу — все сделали», — отметила заслуженный мастер спорта.

Заслуженный мастер спорт Мария Бутырская оценила выступление российских фигуристов на ОИ
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что же касается дальнейшего развития событий на Олимпийских играх, то Бутырская не очень переживает.   

«Достаточно надежные у нас танцы, пары, девочки, естественно. Разве можно догнать фигуристку Камиллу Валиеву? Здесь все понятно», — заключила собеседница ФАН.

Ранее российская фигуристка Анастасия Мишина оказалась в неловкой ситуации на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсменка не поняла вопрос журналистов на английском языке и неожиданно призналась соотечественникам на русском, что она ничего не поняла. При этом олимпийская чемпионка использовала довольно грубое слово, чем довела стоящую рядом Камилу Валиеву до истерики.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Заслуженный мастер спорта Мария Бутырская оценила выступление российских фигуристов на ОИ
олимпиада кондратюк валиева фигурное катание семененко олимпийские игры-2020
Комментировать