Заслуженный мастер спорта Мария Бутырская оценила выступление российских фигуристов на ОИ

Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, тренер Мария Бутырская в разговоре с ФАН оценила выступление российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Так, спортсменка решила уделить особое внимание прокату мужской короткой программы, где фигуристы Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев заняли 7-е, 15-е и 23-е места соответственно.

«Очень жалко, что Марк Кондратюк как-то сегодня дрогнул, даже не дрогнул, а… В любом случае он молодец, умничка. Он здорово катался в командных соревнованиях. Все же олимпийская медаль у него есть, она на всю жизнь, и никто у него ее не отберет. Он сделал огромное дело даже не для себя, а для нашей страны. Все переживали. Он отдал всего себя на этих соревнованиях. Вы не представляете, как тяжело. Один день перерыва, и опять все заново», — заметила Бутырская.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта предположила, что фигуристу не хватило опыта. Ведь Кондратюк впервые выступал на Олимпийских играх. Однако Бутырская отметила, что в любом случае спортсмен боролся до последнего.

«Чувствовал, что ничего не выходит, кувырком, но он вырывался, пытался. Конечно, есть еще произвольная программа, но, наверное, с 15-го места уже тяжеловато будет подняться», — добавила российская фигуристка.

Отметила Бутырская и фигуриста Евгения Семененко.

«Молодец. С Алексеем Николаевичем (советским, российским тренером по фигурному катанию Алексеем Мишиным. — Прим. ФАН) выстроили, правильно подошли к Олимпийским играм. Нужно было откатать короткую программу — все сделали», — отметила заслуженный мастер спорта.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что же касается дальнейшего развития событий на Олимпийских играх, то Бутырская не очень переживает.

«Достаточно надежные у нас танцы, пары, девочки, естественно. Разве можно догнать фигуристку Камиллу Валиеву? Здесь все понятно», — заключила собеседница ФАН.

Ранее российская фигуристка Анастасия Мишина оказалась в неловкой ситуации на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсменка не поняла вопрос журналистов на английском языке и неожиданно призналась соотечественникам на русском, что она ничего не поняла. При этом олимпийская чемпионка использовала довольно грубое слово, чем довела стоящую рядом Камилу Валиеву до истерики.