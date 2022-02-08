ФАН узнал, кем является новый мужчина из Instagram балерины Волочковой

Новый мужчина, чье видео с котом Анастасия Волочкова разместила в соцсетях, в реальности оказался стилистом. Причем совсем не звездным, а самым обычным. Себя он называет Тимур Яцук. Тимур обычный стилист в обычном салоне, свои отношения — даже деловые — со звездной балериной не открывает широкой публике.

Судя по портфолио Тимура, Анастасия Волочкова — единственная его звездная клиентка. Но только к ней он выезжает на дом. Также его услугами как парикмахера пользовалась Азиза. Остальные фотографии — обычные женщины и девушки, он в салоне, который ему не принадлежит.

Насколько близки стилист и балерина сейчас, неизвестно, но он с удовольствием расчесывает ее кота. Хотя балерина и стилист могли сойтись именно на почве любви к этим животным. В своих соцсетях Тимур активно репостит адреса приютов для бездомных кошек, фотографии милых котят и искренне восхищается волонтерами, которые помогают нашим четвероногим друзьям.

Но неизвестность мужчины и его невысокий заработок давно не останавливают балерину: в списке ее воздыхателей были и шофер, и банщик.

Напомним, Волочкова ранее заявила, что рассталась с Сергеем из-за того, что они и не планировали быть вместе. Она с ним познакомилась, чтобы было с кем съездить на Мальдивы, а Сергей благодаря ее известной фамилии получил бесплатный пиар.