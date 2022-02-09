Андрей Союстов: Западные СМИ предрекают «воздушную бойню» на Украине

В то время как российская сторона декларирует, что РФ не вынашивает каких-либо агрессивных замыслов в отношении Украины, американские СМИ продолжают утверждать прямо обратное. Причем делают они это без каких-либо весомых доказательств в пользу своей точки зрения.

Наглядным примером такого материала является очередная публикация военного обозревателя Дэвида Экса в американском издании Forbes. Заметка Экса имеет мелодраматический заголовок «Украинским и российским пилотам Су-25 потенциально грозит кровавая война». Сам текст написан в крайне категоричном ключе: у неискушенного читателя при его прочтении может даже возникнуть ощущение, что Россия уже «вторглась» на Украину.

Общий смысл материала Дэвида Экса сводится к следующему. И ВСУ, и ВС РФ располагают обширным арсеналом средств ПВО, что в случае военного конфликта между Киевом и Москвой приведет к тяжелейшим потерям в эскадрильях ВВС Украины и ВКС РФ, укомплектованных реактивными штурмовиками Су-25.

Не будем заострять внимание на том очевидном факте, что Россия нападать на Украину не собирается, а значит, предрекаемая Эксом «воздушная бойня» над украинской территорией носит исключительно умозрительный характер. Мне кажется, куда интереснее присмотреться к общей логике размышлений обозревателя Forbes.

Предсказывая грядущее «избиение» украинских и российских Су-25, Экс аргументирует свои выводы отсылками к опыту гражданской войны в Донбассе и боевых действий в Южной Осетии в августе 2008 года. В частности, обозреватель Forbes вспоминает о том, что над Донбассом ВВС Украины потеряли от огня защитников ЛДНР пять штурмовиков (Киев, между прочим, утверждает, что лишился только четырех).

«Эти потери вкупе с другими потерями [ВВС Украины] вынудили Киев отозвать свою авиацию из Донбасса, оставив войска там без прикрытия с воздух», — добавляет Экс.

В общем-то, тут обозреватель Forbes против истины не погрешил. Чего Экс не сделал, так это не уточнил, что над Донбассом ВВС Украины действовали практически в тепличных условиях — у защитников ЛДНР не имелось собственных ВВС, а средства ПВО, которыми располагали ополченцы, по большей части сводились к малокалиберным зенитным установкам и ПЗРК, выпущенным еще в советские времена. И вот таким «винтажным» арсеналом ополченцы смогли отправить украинские ВВС в настоящий нокаут! Потеряв 11 самолетов и 7 вертолетов, ВВС Украины приняли решение самоустраниться от дальнейшего участия в боевых действиях и оттянулись на тыловые аэродромы.

Но вернемся к материалу Экса.

wikipedia.org / Duane Burdick / Дэвида Экс

«Ожидайте жертв... с обеих сторон. Российские полки Су-25 понесли тяжелые потери во время вторжения России в Республику Грузия в 2008 году», — патетически восклицает обозреватель Forbes.

Оставим на совести американского автора трактовку российских действий по принуждению Грузии в 2008 году к миру как «вторжение». Отметим иной момент. Согласно официальным данным российской стороны, в ходе конфликта с Грузией ВС РФ потеряли всего три штурмовика. Как мне кажется, это не совсем тянет на утверждение о «тяжелых потерях». При этом российским эскадрильям штурмовиков пришлось действовать в ситуации, когда оппоненты располагали и собственными ВВС, и полноценным арсеналом средств ПВО, включавшим в себя не только малокалиберные зенитки и ПЗРК, но и РЛС освещения воздушной обстановки, зенитные самоходные установки, а также ЗРК «Бук-М1», «Оса/АКМ», Spyder-SR. Добавлю, что, в отличие от украинских штурмовиков в 2014–2015 годах, российские Су-25 в 2008 году свою задачу по оказанию поддержки сухопутным войскам полностью выполнили.

Как мы видим, обстоятельства, а главное — итоги применения штурмовых эскадрилий ВВС Украины и ВКС России в выбранных Дэвидом Эксом примерах весьма между собой различаются. Утверждать на основании этих примеров, что российские Су-25 не смогут выжить над полем боя и выполнить поставленную им задачу, потому что подобный «фокус» в другое время и в другом месте не удался украинским Су-25, нельзя. И уж тем более такое нельзя утверждать в силу разницы военных потенциалов России и Украины. Маленькая, но показательная деталь: пока украинцы продолжают эксплуатировать базовую модель «двадцать пятого», российские пилоты пересаживаются уже на новейшие Су-25СМ3.

Вывод? Логика утверждений обозревателя Forbes достаточно сомнительна. А уж с учетом того, что Россия не собирается воевать с Украиной, эта логика и вовсе ущербна.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.