Кабмин РФ до 1 сентября изучит вопрос внедрения зеленых источников энергии вместо газа

Москва, 8 февраля. Президент Владимир Путин поручил правительству до осени изучить внедрение альтернативных источников энергии вместо природного газа в некоторых российских регионах.

Россия — страна с крупнейшими мировыми запасами газа, поэтому альтернативные источники не получали должного развития.Тем не менее, в последнее время российские власти принимают активные меры по переходу на возобновляемые источники энергии. Президент Владимир Путин называет ВИЭ правильным путем для развития мировой энергетики. При этом он подчеркивает, что Россия не игнорирует общемировые тенденции и старается идти в ногу со временем.

Сразу четыре европейских государства ранее выступили с требованием не называть инвестиции в газовые энергетические проекты зелеными, поскольку научных доказательств экологичности данного вида топлива пока не существует. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что между членами Евросоюза есть раскол.