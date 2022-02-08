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Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец

Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец
instagram.com  /  @antongusev89

Москва, 8 февраля. Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2», предприниматель Антон Гусев прокомментировал в Instagram слухи о расставании с супругой Викторией Романец. Он призвал подписчиков не верить фейкам.

Гусев женился на Романец летом 2017 года. У пары было много проблем в отношениях, они находились на грани развода. Однако супругам удалось пережить кризис, сейчас у них все хорошо.

В Сети появилась информация о разводе Гусева и Романец. Однако, по словам экс-участника «Дома-2», она не соответствует действительности.

«Ребята, присылают мне в личку фейковые паблики с новостью о разводе. Да и еще что я там комментарии давал типа и мама Вики. Никто не разводится! Хватит паблики мусорные читать», — заверил предприниматель в Stories.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец
Prt Scr instagram.com / @antongusev89

До союза с Романец Гусев был женат на другой участнице «Дома-2» — Евгении Феофилактовой. В этих отношениях у пары родился сын, которого назвали Даниэлем. Гусев неоднократно заявлял, что является успешным предпринимателем и никогда не жил за счет женщины.

Ранее сообщалось, что экс-участник «Дома-2» Виктор Литвинов стал отцом. Избранница подарила ему сына Елисея. Пользователи назвали малыша копией своего папы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец
гусев дом-2 романец
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