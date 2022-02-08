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Боевики обстреляли военный лагерь миротворцев ООН на востоке Мали

Весь мир
Боевики обстреляли военный лагерь миротворцев ООН на востоке Мали
Global Look Press  /  Sherbien Dacalanio/ZUMAPRESS.com

Бамако, 8 февраля. Радикальные исламисты в очередной раз напали на позиции контингента многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА). На этот раз боевики обстреляли военный лагерь в городе Кидаль.

«В понедельник ночью группа джихадистов выпустила несколько минометных снарядов по базе "голубых касок". После ряда взрывов и оценки ущерба выяснилось, что ни один снаряд не смог достичь внутренней части форта», — отметил пользователь Twitter Larmes des pauvres.

Завершив операцию, радикалы скрылись в неизвестном направлении. Как стало известно, они использовали тактику небольших мобильных групп, прикрываемых мотоциклистами. Основное оборудование перевозилось пикапом. Такой подход позволяет быстро менять дислокацию и уходить до подхода основных сил противника.

Это далеко не первый подобный случай. В конце января боевики устроили минометный обстрел лагеря многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, находящийся в районе города Менака. Тем не менее атака также закончилась полным провалом — ни один миротворец не пострадал.

Ранее командование правительственной армии республики опубликовало доклад об успешном проведении нескольких антитеррористических мероприятий. Африканские политические и военные аналитики уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества с Россией.

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