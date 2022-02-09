Правозащитница Мира Тэрада пожаловалась в УЕФА и в полицию Нидерландов на украинских фанатов

Правозащитница, глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада рассказала ФАН, что инициировала два обращения в связи с оскорбительным поведением украинских болельщиков во время матча полуфинала чемпионата Европы по футзалу (мини-футболу) между сборными России и Украины. Обращения направлены руководству УЕФА, под эгидой которой проходил чемпионат, а также в МВД Нидерландов.

В обращении президенту УЕФА Александру Чеферину, в частности, говорится, что во время матча, проходившего 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги в адрес российских футболистов.

«Эти кричалки носили националистический характер и среди прочего содержали призывы к убийству граждан России», — рассказала Тэрада.

В обращении на имя президента УЕФА правозащитница напоминает, что, согласно правилам турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов делегации, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени. Все эти люди могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям, напомнила автор обращения, приложив видеозапись, сделанную во время матча.

«На предоставленном видео отчетливо слышно скандирование фанатами сборной Украины националистических и нацистских лозунгов, которые хулиганы выкрикивали с украинской трибуны во время игры, — говорится в обращении главы Фонда борьбы с репрессиями. — Считаю, что в связи с регламентом УЕФА федерация должна возбудить дисциплинарное дело и провести проверку по выявленным фактам многочисленных нарушений, противоречащих нормам морали и этики».

По словам правозащитницы, необходимо всеми силами бороться с расистскими и националистическими лозунгами на трибунах спортивных мероприятий и показывать неотвратимость наказания за такие действия.

«Прошу вас принять меры для наказания виновных в противоправных действиях и рассмотреть вопрос о дисквалификации сборной Украины», — говорится в обращении Миры Тэрада к президенту УЕФА.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Аналогичный документ был направлен в МВД Нидерландов.

«Согласно законам Королевства Нидерландов, любое обращение должно быть рассмотрено, по нему должна быть проведена проверка. Надеюсь, правоохранительные органы Нидерландов, получив доступ к системе FAN ID, смогут провести независимое расследование и выявить всех виновных, причастных к этому незаконному деянию», — говорится в обращении Тэрада в полицию Нидерландов.

Правозащитница еще раз напоминает о необходимости предотвращения расистских и националистических выходок на спортивных мероприятиях и о важности неотвратимости наказания за подобные действия.

«Прошу вас принять меры по наказанию виновных в противоправных действиях», — говорится в обращении Миры Тэрада в полицию Нидерландов.

Полуфинал по футзалу (мини-футболу) между сборными Украины и России завершился победой россиян (2:3). В финале российская сборная уступила команде Португалии.