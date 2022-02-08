Боевики CPC скрылись от армии Центральноафриканской Республики на территории Чада

Банги, 8 февраля. Бойцы правительственной армии Центральноафриканской Республики (FACA) выбили остатки радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на территорию соседнего Чада. Боевики отошли от границы на 45 километров, сообщает новостное издание 236 Actu.

«В ЦАР все еще продолжают действовать разрозненные формирования тех, кто пытался свергнуть власти, разрушив демократические институты. Они получают поддержку со стороны директора разведывательной службы Нджамены.

К слову, именно специальные ведомства Чада занимаются подготовкой наемников из народа фульбе, которые под видом пастухов проникают на территорию Центральноафриканской Республики и действуют в составе CPC и других групп», — пишут сотрудники СМИ.