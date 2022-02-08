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Боевики CPC скрылись от армии Центральноафриканской Республики на территории Чада

Весь мир
Боевики CPC скрылись от армии Центральноафриканской Республики на территории Чада
wikipedia.org  /  Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic

Банги, 8 февраля. Бойцы правительственной армии Центральноафриканской Республики (FACA) выбили остатки радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на территорию соседнего Чада. Боевики отошли от границы на 45 километров, сообщает новостное издание 236 Actu.

«В ЦАР все еще продолжают действовать разрозненные формирования тех, кто пытался свергнуть власти, разрушив демократические институты. Они получают поддержку со стороны директора разведывательной службы Нджамены.

К слову, именно специальные ведомства Чада занимаются подготовкой наемников из народа фульбе, которые под видом пастухов проникают на территорию Центральноафриканской Республики и действуют в составе CPC и других групп», — пишут сотрудники СМИ.

Журналисты 236 Actu призывают бойцов национальных сил обороны и безопасности, а также правительство «приложить максимум усилий» для очистки ЦАР от преступных формирований.

«Нация давно нуждается в полном восстановлении мира и стабильности, без которых невозможно существование современного государства. Командованию FACA и полицейскому управлению республики необходимо действовать агрессивней, задерживая, а в случае неповиновения — уничтожая радикалов», — заключили сотрудники СМИ.

В начале января 2022 года стало известно, что обучением боевиков ЦАР занимаются кадровые военнослужащие армии Чада.

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