Глава Минюста назвал пытки в колониях проявлением профессиональной деформации

Москва, 8 февраля. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что пытки осужденных в колониях являются проявлением профессиональной деформации, поэтому начать борьбу необходимо с изменений в ментальности.

Вместе с тем Чуйченко отметил, что в Федеральной службе исполнения наказаний трудится «очень много честных, порядочных и человечных людей».

«Вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть хуже, чем вот это. И с этим надо чего-то делать», - цитирует Чуйченко «России 24».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что по делу о пытках в саратовской колонии потерпевшими признаны 13 человек. По данным следствия, осужденные систематически насиловали сокамерников, выполняя указание сотрудников тюремной больницы. По факту пыток ФСИН возбудила 17 уголовных дел.