Олимпийский чемпион Легков объяснил снятие Большунова со спринта на Играх в Пекине

Москва, 8 февраля. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал снятие своего коллеги Александра Большунова со спринта на зимних Играх в Пекине. Спортсмен объяснил, почему участник ОИ-2022 принял такое решение.

По словам Легкова, снятие лыжника со спринта стало неожиданностью. Как отметил олимпийский чемпион, все думали, что Большунов побежит. Однако причину неожиданного решения, со слов Легкова, озвучил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Юрий Викторович дал комментарий, сказал, что Большунов готовится к следующим гонкам, к 50 километрам, к классике», — уточнил лыжник в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Олимпийский чемпион добавил, что визуально победы кажутся легкими, но на самом деле на них тратится много сил. Скорее всего, снятие Большунова со спринта объясняется расстановкой приоритетов, полагает Легков.

Напомним, Александр Большунов принес национальной команде первое золото Игр в Пекине благодаря победе в скиатлоне. Лыжник признавался, что спрятал медаль в надежном месте.