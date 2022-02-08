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Экономика
«Газпрому» поручили обеспечить памятники Вечного огня бесплатным газом
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«Газпрому» поручили обеспечить памятники Вечного огня бесплатным газом

Экономика
«Газпрому» поручили обеспечить памятники Вечного огня бесплатным газом
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 8 февраля. Владимир Путин обратился к российскому газовому холдингу по поводу обеспечения Вечных огней.

Российский лидер отдал поручение «Газпрому», согласно которому все Вечные огни должны быть обеспечены бесплатным природным газом. Соответствующей информацией поделились в Кремле.

Речь идет о подаче сырья для горения Вечных огней, а также Огней памяти. Данный пункт прописывается в списке поручений главы государства, который опубликовали на официальном сайте Правительства России.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — отмечается в поручении.

Данную задачу должны выполнить кабинет министров, а также «Газпром». Срок исполнения поручения определен 1 мая 2022 года.

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