Минобороны Румынии: первая сотня военных ВС США прибыла на территорию страны

Бухарест, 8 февраля. Первая сотня американских военнослужащих прибыла в Румынию в рамках усиления контингента НАТО в Восточной Европе. Об этом заявили в минобороны страны.

В скором времени в Румынию прибудет и остальная часть войск США. Общее количество американских военнослужащих, которых планируется перебросить на территорию страны, неизвестно. Страны Североатлантического альянса продолжают усиливать контингент на территории Восточной Европы в рамках обеспечения безопасности союзников по НАТО.

Ранее на юго-восток Польши были переброшены несколько сотен американских бойцов из 82-й воздушно-десантной дивизии. Известно, что военные ВС США прибыли на транспортном самолете C-17 Globemaster.