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Армия
Минобороны Румынии: первая сотня военных ВС США прибыла на территорию страны
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Минобороны Румынии: первая сотня военных ВС США прибыла на территорию страны

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:53
Армия
Минобороны Румынии: первая сотня военных ВС США прибыла на территорию страны
ru.wikipedia.org  /  US Army

Бухарест, 8 февраля. Первая сотня американских военнослужащих прибыла в Румынию в рамках усиления контингента НАТО в Восточной Европе. Об этом заявили в минобороны страны.

В скором времени в Румынию прибудет и остальная часть войск США. Общее количество американских военнослужащих, которых планируется перебросить на территорию страны, неизвестно. Страны Североатлантического альянса продолжают усиливать контингент на территории Восточной Европы в рамках обеспечения безопасности союзников по НАТО.

Ранее на юго-восток Польши были переброшены несколько сотен американских бойцов из 82-й воздушно-десантной дивизии. Известно, что военные ВС США прибыли на транспортном самолете C-17 Globemaster.

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