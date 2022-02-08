Глава Минфина Франции Ле Мэр напомнил о важности «СП-2» в диалоге Европы и РФ

Париж, 8 февраля. Ключевым пунктом для выхода Франции из кризиса с Россией является запуск газопровода «Северный поток — 2», считает французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Чиновник обратил внимание, что вопрос запуска «Северного потока — 2» играет стратегическую важность и для России, и стран Европы. Тем не менее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял о намерениях остановить проект, если ситуация вокруг Украины перерастет в военный конфликт.

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода «Северный поток — 2» — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — подчеркнул Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

На фоне прохождения сертификации «Северного потока — 2» на рынке Европы поднялись цены на газ. Лидеры европейских государств обвинили в энергетическом кризисе Россию. Президент РФ Путин опроверг подобные заявления и напомнил, что Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании.

Ранее директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский заявил, что задержка запуска «Северного потока — 2» оказалась выгодна для России. Корреспонденты «Национальной службы новостей» указали на «заморозку» инвестиций в случае возможного незапуска проекта.