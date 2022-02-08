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Глава Минфина Франции Ле Мэр напомнил о важности «СП-2» в диалоге Европы и РФ

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:50
Политика
Глава Минфина Франции Ле Мэр напомнил о важности «СП-2» в диалоге Европы и РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 8 февраля. Ключевым пунктом для выхода Франции из кризиса с Россией является запуск газопровода «Северный поток — 2», считает французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Чиновник обратил внимание, что вопрос запуска «Северного потока — 2» играет стратегическую важность и для России, и стран Европы. Тем не менее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял о намерениях остановить проект, если ситуация вокруг Украины перерастет в военный конфликт.

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода «Северный поток — 2» — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — подчеркнул Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

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