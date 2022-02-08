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Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче против команды ОКР на ОИ-2022

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:47
Олимпийские игры 2022
Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче против команды ОКР на ОИ-2022
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Пекин, 8 февраля. Руководство женской сборной Финляндии по хоккею приняло решение о том, что спортсменки сыграют против команды ОКР в защитных масках.

Федерация хоккея Финляндии подтвердила эту новость, разместив соответствующую запись у себя на странице в Twitter. Предварительно представители скандинавской сборной согласовали это с Международной федерацией хоккея, сообщает RT.

Ранее американские эксперты назвали мужскую сборную России по хоккею главным фаворитом предстоящего турнира на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Специалисты считают, что в отсутствие представителей Национальной хоккейной лиги, у россиян самый сильный и сбалансированный состав.

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