Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче против команды ОКР на ОИ-2022

Пекин, 8 февраля. Руководство женской сборной Финляндии по хоккею приняло решение о том, что спортсменки сыграют против команды ОКР в защитных масках.

Федерация хоккея Финляндии подтвердила эту новость, разместив соответствующую запись у себя на странице в Twitter. Предварительно представители скандинавской сборной согласовали это с Международной федерацией хоккея, сообщает RT.

Ранее американские эксперты назвали мужскую сборную России по хоккею главным фаворитом предстоящего турнира на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Специалисты считают, что в отсутствие представителей Национальной хоккейной лиги, у россиян самый сильный и сбалансированный состав.