Житель Подмосковья задержан за выращивание галлюциногенов

Москва, 8 февраля. Сотрудники полиции задержали в Мытищах 37-летнего местного жителя, который подозревается в культивировании галлюциногенных грибов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

При осмотре жилища подозреваемого правоохранители обнаружили полиэтиленовые упаковки, электронные весы, фасовочный материал, оборудование для культивирования растений, а также сами 213 грибов. Проведенная экспертиза показала, что изъятые растения — это галлюциногенные грибы, содержащие наркотик.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 228.1 и ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Задержанный по решению суда заключен под стражу.

Ранее ФАН рассказывал о задержании правоохранителями жителя Севастополя. У него было изъято почти два килограмма синтетических наркотиков.