Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 17:33
17:31
Шоу-бизнес
Зрителей заинтриговали новыми героями в шоу «Маска»
17:30
Экономика
«Газпром» подверг критике односторонний подход Молдавии к аудиту долга
17:28
Происшествия
Искореженные после массового ДТП на Рублевке автомобили попали на видео
17:27
Армия
Украинский посол в Лондоне Пристайко: Киев получил от Лондона оружие для «борьбы с ВМФ РФ»
17:26
Политика
Политолог Калачев: Путин намекнул на судьбу Зеленского предложением об убежище для Порошенко
17:26
Общество
Российский мультфильм «БоксБалет» вошел в окончательный список претендентов на «Оскар»
17:24
Происшествия
Миллиардера Шепеля проверят на опьянение после ДТП с девятью авто на Рублевском шоссе
17:23
Олимпийские игры 2022
Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
17:22
Политика
Читатели Le Figaro возмутились поведением Макрона на переговорах с Путиным
17:20
Экономика
Российские банки зафиксировали падение спроса ипотечного кредитования
Все новости

Житель Подмосковья задержан за выращивание галлюциногенов
Происшествия
Житель Подмосковья задержан за выращивание галлюциногенов
wikipedia.org  /  Alan Rockefeller / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 февраля. Сотрудники полиции задержали в Мытищах 37-летнего местного жителя, который подозревается в культивировании галлюциногенных грибов. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

При осмотре жилища подозреваемого правоохранители обнаружили полиэтиленовые упаковки, электронные весы, фасовочный материал, оборудование для культивирования растений, а также сами 213 грибов. Проведенная экспертиза показала, что изъятые растения — это галлюциногенные грибы, содержащие наркотик.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 228.1 и ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Задержанный по решению суда заключен под стражу. 

Ранее ФАН рассказывал о задержании правоохранителями жителя Севастополя. У него было изъято почти два килограмма синтетических наркотиков.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Житель Подмосковья задержан за выращивание галлюциногенов
подозреваемый наркотик грибы галлюциноген
Комментировать