Жители ЦАР сообщили о взаимодействии боевиков с миротворцами ООН на востоке страны

Банги, 8 февраля. Замбийский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) занимается передачей военного оборудования боевикам ЦАР. Взаимодействие сторон происходило в районе населенного пункта Луки на востоке страны, сообщило издание Nos-Medias.

«В семи километрах от небольшой деревни в направлении города Уадда радикалы из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) обстреляли два гражданских грузовика. Они разграбили транспорт и захватили в заложники экспедиторов — торговца и его сына. Как стало известно, лагерь боевиков находится в непосредственной близости от места происшествия. Причем в районе постоянно действуют миротворцы ООН, которые явно знали об инциденте», — заявили сотрудники СМИ.

На следующий день жители видели неподалеку пикап замбийского контингента МИНУСКА. Транспорт прибыл из Бриа, после чего к нему из джунглей вышли вооруженные люди и начали выгружать ящики военного образца.

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«Четверо вооруженных мужчин, похожих на боевиков CPC, унесли груз в лес, после чего привели двух связанных мужчин и посадили в фургон ООН. Когда машина начала движение, один из пленников выпрыгнул и скрылся между деревьями. "Голубые каски" начали его преследовать, но не догнали. Отметим, судьба торговца и его сына остается неизвестна», — сообщили в Nos-Medias.

Ранее координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи в интервью Radio Lengo Songo заявил, что власти ЦАР должны предпринять меры для скорейшего вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН, который занимается поддержкой радикалов.