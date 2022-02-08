Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 16:04
16:03
Происшествия
Полицейские под Тольятти нашли 2 кг наркотиков в обшивке Audi и еще 2 — в «закладках»
16:01
Весь мир
Боевики обстреляли военный лагерь миротворцев ООН на востоке Мали
16:01
Экономика
Кабмин РФ до 1 сентября изучит вопрос внедрения зеленых источников энергии вместо газа
16:00
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец
15:59
Общество
Путин поручил создать в регионах России возможность вызова врача через портал «Госуслуги»
15:59
Весь мир
Боевики CPC скрылись от армии Центральноафриканской Республики на территории Чада
15:56
Политика
Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы
15:54
Происшествия
Глава Минюста назвал пытки в колониях проявлением профессиональной деформации
15:54
Олимпийские игры 2022
Олимпийский чемпион Легков объяснил снятие Большунова со спринта на Играх в Пекине
15:53
Экономика
«Газпрому» поручили обеспечить памятники Вечного огня бесплатным газом
Все новости

Жители ЦАР сообщили о взаимодействии боевиков с миротворцами ООН на востоке страны

Весь мир
Жители ЦАР сообщили о взаимодействии боевиков с миротворцами ООН на востоке страны
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 8 февраля. Замбийский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) занимается передачей военного оборудования боевикам ЦАР. Взаимодействие сторон происходило в районе населенного пункта Луки на востоке страны, сообщило издание Nos-Medias.

«В семи километрах от небольшой деревни в направлении города Уадда радикалы из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) обстреляли два гражданских грузовика. Они разграбили транспорт и захватили в заложники экспедиторов — торговца и его сына.

Как стало известно, лагерь боевиков находится в непосредственной близости от места происшествия. Причем в районе постоянно действуют миротворцы ООН, которые явно знали об инциденте», — заявили сотрудники СМИ.

На следующий день жители видели неподалеку пикап замбийского контингента МИНУСКА. Транспорт прибыл из Бриа, после чего к нему из джунглей вышли вооруженные люди и начали выгружать ящики военного образца.

Жители ЦАР сообщили о взаимодействии боевиков с миротворцами ООН на востоке страны
flickr.com / hdptcar

«Четверо вооруженных мужчин, похожих на боевиков CPC, унесли груз в лес, после чего привели двух связанных мужчин и посадили в фургон ООН. Когда машина начала движение, один из пленников выпрыгнул и скрылся между деревьями. "Голубые каски" начали его преследовать, но не догнали. Отметим, судьба торговца и его сына остается неизвестна», — сообщили в Nos-Medias.

Ранее координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи в интервью Radio Lengo Songo заявил, что власти ЦАР должны предпринять меры для скорейшего вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН, который занимается поддержкой радикалов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители ЦАР сообщили о взаимодействии боевиков с миротворцами ООН на востоке страны
оон боевики африка миротворцы цар
Комментировать