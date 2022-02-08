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Биатлонист Цветков высказался о четвертом месте на зимних Играх в Пекине

Олимпийские игры 2022
Биатлонист Цветков высказался о четвертом месте на зимних Играх в Пекине
Global Look Press  /  Eibner-Pressefoto

Пекин, 8 февраля. Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсмен расстроен, что упустил шанс завоевать награду Игр 2022 года.

По словам Цветкова, каждый выстрел давался ему все тяжелее и тяжелее. Как пояснил биатлонист, Олимпиада является пиком для каждого спортсмена, а на пике всегда сложнее справляться с эмоциями.

На четвертом круге Цветков понял по пульсу, что это его предельная скорость. Биатлонист не решился ее завысить, хотя считает, что «можно было бы поработать». Спортсмен не знает, как сложилась бы его последняя стрельба в этом случае.

«Думаю, этот момент будет мне сниться год. Последние два года я работал ради этой мечты», — приводит слова Цветкова «Чемпионат».

Напомним, биатлонист допустил промах на четвертом огневом рубеже в индивидуальной гонке и лишился шанса на золотую медаль. Первое место занял француз Кентен Фийон Майе, а второе — белорус Антон Смольский. Цветков же уступил две секунды норвежцу Йоханнесу Бе, которому досталась бронза, напоминает RT.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Биатлонист Цветков высказался о четвертом месте на зимних Играх в Пекине
биатлон олимпиада цветков
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