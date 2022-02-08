Курс доллара снизился к 75 рублям впервые с января

Москва, 8 февраля. Дневные торги на Московской бирже демонстрируют просадку евро и доллара. Об этом пишет «Интерфакс».

Европейская и американская валюты показывают снижение во время торговой сессии сегодня днем. Доллар опустился ниже планки в 75 рублей, что фиксируется первый раз с 13 января. Евро продается по 85 рублей.

«Американец» подешевел до 74,99 рубля, что на 48,5 копейки меньше, чем наблюдалось на закрытии прошлой сессии. Евро торговался по 85,68 рубля, дешевея на 59 копеек. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) сократилась на 53,2 копейки и оценивалась в 79,8 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» указывают, что рубль укрепляется по отношению к основным зарубежным валютам из-за ожиданий по поводу снижения напряжения в геополитической сфере и уменьшения вероятности учреждения новых санкций против России.

Накануне были организованы переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Инвесторы также реагируют на встречу Макрона с главой Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, участники торгов ожидают, что Центробанк будет поднимать ключевую ставку на грядущем заседании совета директоров 11 февраля.

Отечественная валюта незначительно просела на старте торгов Мосбиржи во вторник, 8 февраля. Укрепление утром фиксировалось как у доллара, так и у евро.