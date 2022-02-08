Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля сообщило, что отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы.

«В настоящее время БДК «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток. Ранее отряд больших десантных кораблей осуществил заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где осуществил пополнение запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия», — уточнили в военном ведомстве, добавив, что БДК совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях.

Данная новость опровергает западные инсинуации вокруг похода шести российских БДК. Ряд иностранных спикеров ранее предсказывал, что конечным пунктом назначения российских «десантников» может оказаться Куба или Венесуэла, «куда Путин хочет тайно перебросить свои ракеты, чтобы надавить на США призраком нового Карибского кризиса». Однако БДК отправились не на Кубу и Венесуэлу, а на учения в Черное море. Как мы и предсказывали еще 25 января.

Напомню, что в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

politexpert.net / Аврора Зорина

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего, по информации Министерства обороны РФ, к участию в учебных мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, а также около 10 тыс. военнослужащих.

Не исключено, что в ближайшее время вслед за отрядом БДК переход из Средиземного моря в Черное могут также совершить ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», а также сопровождающие их корабли из состава Тихоокеанского и Северного флотов.