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Танкисты ВВО провели тренировку на новейших мультимедийных тренажерах в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:26
Армия
Танкисты ВВО провели тренировку на новейших мультимедийных тренажерах в Хабаровском крае
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Хабаровск, 8 февраля. Курсанты танковых войск Восточного военного округа (ВВО) провели тренировки на новейших мультимедийных тренажерах, отличающихся высоким реализмом.

Освоение курсантами новых средств обучения боевому мастерству состоялось в Хабаровском крае, информирует пресс-служба ВВО. Репортаж о ходе тренировочного занятия представлен телеканалом «Звезда».

«Тренажеры позволяют погрузиться в виртуальную реальность и отработать навыки в учебной обстановке. В дальнейшем приобретенные на тренировках навыки помогут курсантам выполнять задачи уже на боевой технике на полигоне», — сообщается в опубликованном сюжете.

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему российско-белорусские маневры «Союзная решимость – 2022» вызвали истерику и панику в странах Запада. О начале целой серии тактических учений ВС РФ с использованием танков и другой бронетехники информировал телеканал «360».

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