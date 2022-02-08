Виртуальное «вторжение» РФ на Украину может обернуться реальными проблемами для ЕС

Москва, 8 февраля. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву продемонстрировал, что ряд европейских стран не хотят продолжать противостояние с Россией, а тем более вводить санкции, которые навредят в первую очередь самому Евросоюзу. Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Политолог напомнил, что Запад продолжает нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. При этом Егорченков отмечает, что события в зарубежных СМИ развиваются в своей собственной, виртуальной реальности, где РФ фактически уже присоединила к себе Незалежную.

«Это вторжение — просто симулякр, который существует вне времени. Оно как будто уже случилось, происходит и будет происходить. При этом оно развивается в своей собственной логике. Сначала мы готовились к "вторжению", потом мы практически "начали вторгаться", затем к нам якобы присоединились союзники в виде Белоруссии, и вот в результате мы уже "берем" Киев. А дальше что? Получается, мы уже присоединили Украину, все случилось. Дальше для России должно наступить наказание за это», — заявил эксперт в эфире программы «60 минут».

Однако, по словам аналитика, в Европе все же начали понимать, что раздутая вокруг этого «вторжения» истерия ведет только к одному — новым антироссийским санкциям, которые в итоге нанесут серьезный ущерб именно ЕС.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Европейские страны начали понимать, что с этим "вторжением" что-то не то, уже довольно давно. Макрон прекрасно понимает, что наказывать Россию будут за счет Европы. Будут вводить санкции, и все, кто экономически сотрудничает с РФ, а это, прежде всего, Франция и Германия, будут страдать. Об этом американцы заявили открытым текстом», — рассказал политолог.

Егорченков также напомнил, что президент Франции Макрон хочет укрепить свои позиции накануне предстоящих выборов и, более того, показать, что именно он на данный момент является главным европейским лидером. Как раз это желание может подтолкнуть Макрона, а под его влиянием и весь Евросоюз, к отказу от конфронтации с Россией. Кроме того, именно французский лидер, как никто, будет толкать Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.

«Макрон не хочет страдать. Он прекрасно понимает, что у него сейчас последний шанс показать, что он действительно главный европейский лидер после ухода Ангелы Меркель, так как Олаф Шольц до конца еще не "встал на ноги". Макрон говорит, что Европа должна выстроить собственную систему безопасности, которая не будет зависеть от каких-то внешних игроков, желающих устроить заварушку между Россией, Украиной и еще кем-то, потому что это скажется в первую очередь на ЕС. И в Кремле он фактически этот тезис подтвердил», — уверен директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Политолог Руслан Бизяев ранее однозначно расшифровал данный президентом Франции Эммануэлем Макроном сигнал Киеву. Эксперт уверен, что недооценивать французского лидера, как это делают некоторые аналитики, точно не стоит.