Пекин, 8 февраля. Российские и американские летчики все чаще встречаются в международном воздушном пространстве и регулярно начинают активное маневрирование с целью зайти в хвост своему оппоненту и взять его на прицел бортового вооружения, рассказали эксперты из Китая.

Эти действия получили неформальное название игры в «кошки-мышки» и могут быть смертельно опасны для летчиков ВВС США, пишут авторы китайского издания Baijiahao. «ПолитРоссия» представляет пересказ ключевых тезисов публикации.

«Когда одному из пилотов удается взять на мушку другого, это фиксируется специальными системами предупреждения о радиолокационном воздействии», — объяснили эксперты из Китая, чем заканчивается взаимное маневрирование.

Летчики ВКС РФ используют не только уникальную маневренность своих самолетов, но и новую тактику — они берут американские истребители на прицел инфракрасной оптической системы слежения, которая незаметна для радаров ВВС США.

«В Интернете с каждым годом появляется все больше роликов, как российские истребители резко перехватывают американские самолеты», — говорится в статье.

В реальном бою российские самолеты будут обладать большим преимуществом над американскими оппонентами, что очевидно уже по исходу игр в «кошки-мышки», предупредили аналитики Baijiahao.

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