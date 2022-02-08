Российский лыжник Терентьев стал бронзовым призером мужского спринта на ОИ-2022

Пекин, 8 февраля. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в мужской спринтерской гонке на Олимпиаде 2022 года.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 8 февраля стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото в мужском спринте коньковым ходом на ОИ-2022. Второе место занял итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев финишировал третьим. Эта награда стала четвертой для сборной России по лыжным гонкам на пекинской Олимпиаде.

Стоит отметить, что мужской спринт пропустил лидер национальной команды Александра Большунов, завоевавший золото ОИ в Пекине в скиатлоне. Он решил подготовиться к следующим гонкам.