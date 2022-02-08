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В Оренбурге погибла 14-летняя школьница
Происшествия
В Оренбурге погибла 14-летняя школьница
pixabay.com  / 

Оренбург, 8 февраля. Вчера около 19:30 под окнами высотки по улице Сергея Лазо было найдено тело девочки-подростка. Погибшая училась в восьмом классе.

По предварительной версии школьница выпала с балкона 12 этажа, как сообщает сетевое издание «orenday». Вечером накануне падения девочка гуляла с друзьями и собиралась пойти на тренировку по танцам. Около пяти часов вечера мать пыталась ей дозвониться, но не смогла. По факту гибели восьмиклассницы проводят проверку следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН писал о том, что девятилетняя девочка получила травмы после падения из окна второго этажа в Оренбурге. В результате пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

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следствие школьница балкон падение с высоты
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