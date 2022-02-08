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Терентьев и Мальцев представят Россию в финале мужского спринта на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:32
Олимпийские игры 2022
Терентьев и Мальцев представят Россию в финале мужского спринта на ОИ в Пекине
Федерация лыжных гонок России

Пекин, 8 февраля. Российские лыжники Александр Терентьев и Артем Мальцев вышли в финал спринта коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Александр Терентьев и Артем Мальцев заняли первое и четвертое место в полуфинале мужской спринтерской гонки в рамках пекинской Олимпиады. Лыжники из РФ поборются за медали в этой дисциплине на ОИ-2022.

Их соотечественник Сергей Устюгов показал четвертый результат в своем полуфинале и выбыл из борьбы. Кроме Терентьева и Мальцева в финал мужского спринта коньковым ходом на ОИ-2022 вышли норвежец Йоханнес Клебо, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, финн Йони Мяки, а также Оскар Свенссон, представляющий сборную Швеции.

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