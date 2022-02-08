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Российская фигуристка Мария Бутырская поздравила Романа Костомарова с 45-летием

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 17:14
Общество
Российская фигуристка Мария Бутырская поздравила Романа Костомарова с 45-летием
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, тренер Мария Бутырская в разговоре с ФАН поздравила российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова с 45-летием.

«Рому я отлично знаю, мы вместе катались и тренировались. Мы в очень хороших отношениях, поэтому, конечно, я поздравляю его с днем рождения. Он потрясающий партнер в катании, потрясающий фигурист, он хороший отец — у него все грамотно и правильно в семье», — говорит Бутырская.

Российская фигуристка Мария Бутырская поздравила Романа Костомарова с 45-летием
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что Костомаров уже достиг заветной олимпийской медали, он продолжает серьезно работать.

«Это очень важно. Есть олимпийская медаль, но он дальше продолжает пахать. И все складывается, в общем-то, так, как он хочет. Он всегда ставит перед собой какие-то определенные цели, всегда их достигает. Ну и, конечно, в наше время все-таки самым важным нужно желать здоровья», — заключила заслуженный мастер спорта Мария Бутырская.

Тем временем в Пекине продолжаются Олимпийские игры, где российская фигуристка Анастасия Мишина оказалась в неловкой ситуации. Спортсменке не удалось понять вопрос журналистов на английском языке. Она неожиданно призналась другим спортсменам на русском, что она ничего не поняла. При этом олимпийская чемпионка использовала довольно грубое слово, чем довела стоящую рядом Камилу Валиеву до истерики.

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