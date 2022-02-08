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Шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ совершают переход из Средиземного в Черное море

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:10
Армия
Шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ совершают переход из Средиземного в Черное море
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 февраля. Отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) российского флота проходит проливы Босфор и Дарданеллы для проведения учений в акватории Черного моря.

В настоящее время БДК «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы, сообщили представители Минобороны РФ.

«Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут в Черное море в течение следующих суток», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему маневры ВМФ РФ в Средиземном море стали неприятным сюрпризом для НАТО. О заходе российских БДК в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе сообщал телеканал «360».

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