Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 16:03
16:03
Происшествия
Полицейские под Тольятти нашли 2 кг наркотиков в обшивке Audi и еще 2 — в «закладках»
16:01
Весь мир
Боевики обстреляли военный лагерь миротворцев ООН на востоке Мали
16:01
Экономика
Кабмин РФ до 1 сентября изучит вопрос внедрения зеленых источников энергии вместо газа
16:00
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец
15:59
Общество
Путин поручил создать в регионах России возможность вызова врача через портал «Госуслуги»
15:59
Весь мир
Боевики CPC скрылись от армии Центральноафриканской Республики на территории Чада
15:56
Политика
Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы
15:54
Происшествия
Глава Минюста назвал пытки в колониях проявлением профессиональной деформации
15:54
Олимпийские игры 2022
Олимпийский чемпион Легков объяснил снятие Большунова со спринта на Играх в Пекине
15:53
Экономика
«Газпрому» поручили обеспечить памятники Вечного огня бесплатным газом
Все новости

Международный мамонтовый форум пройдет летом в Якутии
Общество
Международный мамонтовый форум пройдет летом в Якутии
pixabay.com  /  eikira

Якутск, 8 февраля. Ведущие ученые и специалисты в области мамонтовой фауны и палеонтологии со всего мира посетят в июле Якутию для участия в Международном мамонтовом форуме.

Мероприятие состоится с 12 по 18 июля в очно-заочном формате. Запланирован приезд авторитетных экспертов из Великобритании, США, Швеции, Японии, Франции и Испании, с которыми проведут дискуссии российские ученые. Главным событием форума должно стать подписание соглашения о создании научно-образовательного консорциума «Всемирный центр мамонта», сообщает ИА YakutiaMedia

Кроме специалистов в области мамонтоведения в мероприятии примут участие представители науки, бизнеса, общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые обсудят вопросы сотрудничества в сфере научных исследований и прикладного использования объектов мамонтовой фауны, а также правового регулирования сбора бивней мамонта.

Так как, по данным ученых, в многолетней мерзлоте Якутии находится свыше 70% всех мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других элементов мамонтовой фауны, а также фиксируется более 90% палеонтологических находок в мире, место для проведения форума выбрано удачно.

Ранее ФАН сообщал о том, как сотрудники таможни в Благовещенске пресекли незаконный вывоз в Китай двух ценных бивней мамонта. Найденные в морском контейнере бивни не были должным образом задекларированы, в документах отсутствовал ключевой пункт об обязательстве их обратного ввоза в РФ. Изъятые бивни мамонта общим весом свыше 108 килограммов и стоимостью более 250 тысяч рублей эксперты признали культурными ценностями особого значения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Международный мамонтовый форум пройдет летом в Якутии
ученые форум мамонт
Комментировать