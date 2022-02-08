Международный мамонтовый форум пройдет летом в Якутии

Якутск, 8 февраля. Ведущие ученые и специалисты в области мамонтовой фауны и палеонтологии со всего мира посетят в июле Якутию для участия в Международном мамонтовом форуме.

Мероприятие состоится с 12 по 18 июля в очно-заочном формате. Запланирован приезд авторитетных экспертов из Великобритании, США, Швеции, Японии, Франции и Испании, с которыми проведут дискуссии российские ученые. Главным событием форума должно стать подписание соглашения о создании научно-образовательного консорциума «Всемирный центр мамонта», сообщает ИА YakutiaMedia.

Кроме специалистов в области мамонтоведения в мероприятии примут участие представители науки, бизнеса, общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые обсудят вопросы сотрудничества в сфере научных исследований и прикладного использования объектов мамонтовой фауны, а также правового регулирования сбора бивней мамонта.

Так как, по данным ученых, в многолетней мерзлоте Якутии находится свыше 70% всех мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других элементов мамонтовой фауны, а также фиксируется более 90% палеонтологических находок в мире, место для проведения форума выбрано удачно.

Ранее ФАН сообщал о том, как сотрудники таможни в Благовещенске пресекли незаконный вывоз в Китай двух ценных бивней мамонта. Найденные в морском контейнере бивни не были должным образом задекларированы, в документах отсутствовал ключевой пункт об обязательстве их обратного ввоза в РФ. Изъятые бивни мамонта общим весом свыше 108 килограммов и стоимостью более 250 тысяч рублей эксперты признали культурными ценностями особого значения.