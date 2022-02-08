Песков указал на связь инфляционного давления в России с мировой тенденцией

Москва, 8 февраля. Инфляционное давление России связано с общемировыми тенденциями, поэтому сложно предугадать, когда оно будет исчерпано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития ранее сообщило, что министертсво повысило прогноз по темпам инфляции в текущем году. Показатель, предварительно, составит 5,9% вместо 4%, которые ожидались ранее. Уровень инфляции был пересмотрен в связи с поручением российского лидера.

«Конечно, это (уровень инфляции в России. — Прим. ФАН) негативное явление. Инфляционное давление продолжается в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», — подчеркнул представитель Кремля.

Кабинет министров, по словам Пескова, активно реагирует и принимает меры, чтобы сбить инфляционное давление на российский рынок, а также снизить рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. В частности, он напомнил о решениях правительства, направленных на поддержку пенсионеров и граждан, получающих пособия и другие преференции.