Телеканал M7 TV провел показ документального фильма Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) «Освобождение Мали», в котором сообщается о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела африканской республики.

Картину открывает речь главы ФЗНЦ, известного российского социолога Максима Шугалея, который рассказал, как сотрудники организации долгое время анализировали воздействие Запада на политику Бамако.

«Мы уже несколько лет проводим исследование общественно-политической ситуации в Республике Мали. Мы погрузились в истоки великой малийской государственности, изучили потрясающее прошлое, а также, изучаем факторы, которые помогают Мали вернуть полную независимость», — сообщил ученый.

Он также напомнил, что первые люди заселили территорию будущей страны более двенадцати тысяч лет назад. В Средние века город Тимбукту стал процветающим центром торговли, ремесел и культуры. Регион считался одним из крупнейших поставщиков золота по всему миру.

«Империя стала крупнейшей в Западной Африке. На пике своего расцвета во время правления Мансы Мусы она простиралась на территорию между Атлантическим океаном и Нигером, а впечатляющая армия Мали состояла из более чем сотни тысяч солдат. Малийцы оказали глубокое влияние на культуру Западной Африки благодаря распространению ее языка, законов и обычаев. Тимбукту, Гао и Дженне были экономическими и культурными центрами. В 1324 году Манса Мусса во время паломничества в Мекку оставил столько золота, что на несколько лет снизил цены на драгоценный металл по всему миру», — заявил социолог.

Сотни лет малийские государства оставались важнейшими форпостами на юго-западной окраине мусульманского мира и ключевыми участниками транссахарской торговли.

Появление Франции

В 1892 году, по словам Максима Шугалея, Мали попала под колониальное правление Парижа. Причем Пятая республика добилась этого обманом. В Елисейском дворце обещали императору Амаду не касаться его владений, и он поверил, не став объединяться с другими малийцами против внешней экспансии.

«Из-за этого в 1890 году французы завоевали часть территории, а уже через год они нарушили обязательства и захотели себе все. За несколько лет раздробленная Мали оказалась под колониальным гнетом. В 1891 году Мали стала колонией под названием Французский Судан. В 1895 году эта колония была включена в состав Французской Западной Африки, а через 10 лет большая часть территории оказалась под жестким контролем французского губернатора», — напоминает глава ФЗНЦ.

Земля считалась основным поставщиком ресурсов и рабочей силы для колониалистов. Многие африканские мегаполисы жили исключительно благодаря вывозу всех ценных природных богатств. Гражданские насильственно мобилизовывались в армию Парижа, выплачивая в то же время непомерные налоги.

«Грабительское отношение вызывало недовольство местных жителей, поэтому многие племена поднимали героические восстания за свою свободу. Исследования, которые провел Фонд защиты национальных ценностей, показывают, что эта оккупация до сих пор оказывает сильное негативное воздействие на социальную жизнь региона. Народ до сих пор не простил Франции этот период», — подчеркнул ученый.

pexels.com / Dimitry Anikin

В 1957 году Судан получил частичную автономию, а спустя три года появилась независимая Республика Мали. Появилась Конституция страны, но Елисейский дворец никак не хотел давать народу свободу и возможность для развития.

«В Мали закрепились французские компании на выгодных для себя условиях, а валютой остался франк КФА, который полностью управляется из Парижа. Мали искала способ перестать зависеть от Франции и искала себе друзей. В 1960 году были установлены отношения между Мали и Россией. В тот момент это был Советский Союз, и он всегда выступал за независимость и самоопределение африканских стран», — сообщает картина.

Несмотря на получение независимости, агенты влияния не вышли, найдя со временем возможность для «официального» строительства на указанной территории военных баз. Под лживым предлогом несостоятельности народа и армии прибывали подразделения иностранцев, разворачивались объекты в нескольких регионах республики.

«Еще с начала интервенции в 2012 году Париж успел провернуть ряд политических манипуляций, в результате которых у власти оказался лояльный коллективному Западу президент. Он ничего не имел против тотального разграбления родины другими. По итогам опросов местного населения и экспертов, мы можем говорить, что есть устойчивое мнение, что из-за пособничества французам со стороны властей Мали начала погружаться в хаос. Ситуация усугубилась вместе с активизацией на джихадистских группировок, в том числе связанных с "Аль-Каидой"1 и "ИГ"1 (действия организаций запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН), появившихся вслед за французами», — отметил Максим Шугалей.

Федеральное агентство новостей /

Национальную армию распустили, в январе 2013 года потребовалось силовое вмешательство, мобилизация «Африканского союза» и ООН, чтобы предотвратить продвижение вооруженных групп в сторону Бамако. При этом иностранцы изображали активную деятельность. Опросы ФЗНЦ показывают, что народ до сих пор помнит лживые слова президента Олланда, сказанные им в феврале 2013 года:

«Мы выиграли эту войну, мы изгнали террористов, мы обезопасили север, и, наконец, удалось бесспорным образом организовать выборы. Париж и Бамако демонстрировали солидарность в борьбе с терроризмом».

Однако терроризм распространился на всю зону Сахеля, и в настоящее время угроза нависла сразу над несколькими державами. В недавнем выступлении премьер-министр переходного периода Мали четко заявил, что после 10 лет присутствия французских войск зона влияния терроризма только разрослась.

В то же время Париж открыто ограничивает суверенитет африканских государств, оказывая прямое воздействие на их внутренние дела, и делает это легально, через механизмы, закрепленные международными соглашениями.

«Ключевой инструмент такой политики — зона франка, возглавляемый Францией валютный союз, который создан преимущественно на базе бывших колоний. Одной из валют, входящих в эту зону, является афро-франк или франк КФА. Он учрежден декретом правительства в декабре 1945 года. В послевоенной Франции власти пытались всеми силами сохранить свое влияние в Африке и использовать его в качестве ресурса для восстановления экономики. Франк КФА стал единой официальной валютой сразу для 20 африканских стран. С тех пор французский капитал успешно эксплуатирует территорию, на которой проживает более 150 млн человек», — сообщается в документальном фильме.

Чуть позже президент Жак Ширак в одном из интервью прямо заявил, что большая часть денег, которая поступает, приходит именно с Черного континента. В настоящее время новый глава бывшей метрополии Эммануэль Макрон пытается шантажировать малийский народ и угрожает уменьшить присутствие Парижа в Мали. Но, как показывают исследования Фонда защиты национальных ценностей, местные жители уверены — лидер Пятой республики оторван от реальности и пытается навязать Бамако то, что ему уже не нужно.

Зачем Франции Мали?

Обратной стороной медали присутствия иностранцев является разграбление природных богатств Мали. Согласно статистике, объем резервов золота Парижа составляет порядка 2,5 тонны. Однако Пятая республика не имеет на своей территории ни одного рудника или прииска.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Сохранять роскошную жизнь чиновникам Елисейского дворца помогает нелегальный поток ресурсов, берущий начало в Африке. Ископаемые, которые могли бы решить проблемы Мали и вывести ее на принципиально новый уровень, отправляются прямиком в хранилища бывшей метрополии.

«Мали находится в тройке африканских стран с наибольшими запасами золота. Это сыграло на руку Парижу, который даже после обретения Бамако независимости не отказался от эксплуатации ресурсной базы республики. Но золото далеко не единственное богатство Мали. По мнению экспертов, опрошенных ФЗНЦ, регион является перспективным для разработки и других ресурсов на всем континенте. Богатейшее месторождение — "Фалеа" находится в 350 километрах к западу от Бамако. Оно богато всевозможными ресурсами, в том числе ураном, медью, серебром, никелем и прочими. По оценкам аналитиков, в среднем рудник приносит около 70 миллионов долларов в год, а свободный денежный поток составляет 525 млн», — отмечается в фильме.

И если раньше у Франции получалось без каких-либо проблем в промышленных масштабах грабить страну, то последнее десятилетие она делала это при использовании сложных схем, основанных на нестабильности.

«Изображая сражения с радикальными группировками, Пятая республика с каждым годом усугубляла ситуацию, из-за чего малийцы жили хуже и хуже с каждым годом. Францию неоднократно уличали в пособничестве боевикам. Премьер-министр Мали обвинял Париж в сотрудничестве с радикалами. По словам политика, у него на руках есть неопровержимые факты, полученные от членов расформированных группировок. И в это не трудно поверить, потому что такие же факты последнее время становятся достоянием общественности во многих других странах Африки», — отметил Шугалей.

Федеральное агентство новостей /

Террористы имеют два основных способа дохода: наркотики и ценные ресурсы. С момента начала операции «Бархан» значительная часть рудников перешла под контроль бандформирований. При этом огромные объемы сырья идут с небольших приисков и «лагерей».

«За незначительное вознаграждение, а чаще и вовсе за еду или жизнь, местное население с утра до ночи промывает песок в поисках золотых частиц. Подобного рода разработка происходит, например, на руднике в населенном пункте Бони префектуры Мопти. Причастность французских военных подтверждают многочисленные эксперты, опрошенные фондом. Утверждается, что эти деньги позволяют боевикам продолжать деятельность, а французским генералам — становиться новой аристократией. Но еще большие деньги приносят наркотики. В последнее время глобальная сеть африканского наркотрафика охватила большое количество государств», — рассказывают авторы картины.

Начиная с западного побережья, нелегальные вещества прибывают в Мали, один из крупнейших хабов сети. Оттуда заинтересованные лица транспортируют их в северную часть материка, после чего контрабанда попадает в руки европейских «партнеров» для дальнейшего оборота.

Global Look Press / Nicolas Remene / Nicolas Maeterlinck

Именно деньги с контрабанды золота, табака и наркотиков позволяют бандитам приобретать арсенал и увеличивать собственный боевой потенциал.

«Французские военные из операции "Бархан" и другие западные силы, развернутые якобы для защиты граждан, сконцентрировали внимание на этом дополнительном заработке. Они понимают, что ликвидация боевиков означает лишь одно: иностранным контингентам придется покинуть Мали и позволить народу самостоятельно распоряжаться собственными богатствами. На такой шаг Париж пойти не смог. Опрошенные нами эксперты утверждают, что вместо борьбы с терроризмом Пятая республика поставила перед собой задачу ввергнуть Мали в искусственный хаос. Военные миссии и создание баз не дали никаких результатов. С одной стороны, миссии получают колоссальное финансирование, а с другой — занимаются сбором взяток за покрывательство контрабанды, транспортировки наркотиков. Какие у них причины побеждать терроризм в Мали? Им это просто не выгодно», — сообщается в фильме.

Официально коллективный Запад объявил войну радикалам, но реально — начал грамотно ее использовать. В то время пока боевики грабили и убивали мирное население, колонизаторы без видимых проблем опустошали залежи ценных ресурсов.

Журналисты, которых опросил Фонд защиты национальных ценностей, анализирующие заявления французских СМИ, сходятся во мнение, что если оставить все как есть, то Париж будет вечно показательно скидывать бомбы в пустыне, рассказывая в отчетах, как уничтожили каких-то неопределенных террористов, но мир не будет приходить на малийскую землю.

Будущее Мали

Недавнее восстание малийского народа демонстрирует тот факт, что народ устал от беззаконной эксплуатации ресурсов Францией. Летом 2020 года в Мали начались массовые демонстрации с требованием отставки президента. Участники выступали против коррупции, плачевного состояния экономики и сфальсифицированных результатов парламентских выборов.

Федеральное агентство новостей /

«Ассими Гоита взял на себя колоссальную ответственность за будущее страны и занял пост президента на время переходного периода. Мы провели много экспертных интервью, чтобы понять текущую ситуацию, и смогли выявить, что ситуация начала меняться, так как к власти пришел полковник. Он действительно хочет процветания собственного народа и, будучи военным, прекрасно видит все описанные схемы эксплуатации Мали со стороны Запада. Согласно результатам исследования, более 80% малийцев поддерживают переходное правительство. Решения президента вызывают большую поддержку в обществе. Такой реальной поддержки не было ни у кого последние десятилетия», — отмечают в ФЗНЦ.

С конца прошлого года малийская армия успешно проводит операции против радикальных исламистов в центральной части и на севере. Таким образом она демонстрирует, что иностранные контингенты не так уж необходимы.

«Давление, которое происходит на Мали со стороны Европы, стало следствием того, что цепочка "контрабанда — боевики — Франция" является самым страшным секретом Елисейского дворца и доказательством его многочисленных преступлений. Именно ее пытается скрыть Париж, агрессивно выступая против независимости Мали. Самое важное, что даже сами французы становятся заложниками интриг политиков. Это потрясающе, но 85% опрошенных жителей государства считают, что их страна должна покинуть Сахель», — отмечается в документальном фильме.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

В то же время авторы картины добавляют: спекуляции о выводе военных сил, звучащие из Елисейского дворца, — не что иное, как «интриги миллиардеров и политиков».

«Реальная цена этих интриг — антифранцузские настроения по всей Африке из-за невозможности больше терпеть ограбление народов, растаскивание их ресурсов и погружение их в бесконечные кризисы безопасности. Россия тоже оказывается под подобным давлением. Наша страна отстаивает независимую политику, в том числе и в Африке. Она сделала много хорошего для местных народов и продолжает с ними сотрудничать на равных. Сегодня компании и специалисты из России реализуют различные проекты в африканских странах, это и строительство дорог, и сельское хозяйство, и энергетика, и безопасность. Франции, к сожалению, это не нравится, но Россия продолжит отстаивать свои идеалы. Я уверен, что и Мали будет строить самостоятельную и независимую политику в своих интересах», — заключил Максим Шугалей.

По его же словам, народ республики запустил освободительное движение во всем регионе, и уже сейчас можно заметить, как меняется Западная Африка. В Фонде защиты национальных ценностей заявили, что продолжат наблюдать за ситуацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.