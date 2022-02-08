La Stampa: Байден прикрывает отсутствие политической тактики пропагандой против РФ

Рим, 8 февраля. Итальянские власти не уверены в наличии у Соединенных Штатов плана действий в условиях кризиса на Украине. Об этом пишет издание La Stampa.

По мнению автора материала Лучио Караччоло, за антироссийской пропагандой Вашингтона скрывается непонимание дальнейших дипломатических действий по взаимодействию с РФ, Украиной и ЕС. Подобная «тактика» со стороны американских представителей власти вынудили Россию прибегнуть к сближению с Китаем.

«Вместо умной тактической непредсказуемости, у США, похоже, серьезная стратегическая неопределенность. Короче говоря, плана нет, а если и есть, то он не работает. Пропагандистский акцент на российском «вторжении», который так беспокоит украинцев, столкнувшихся со значительным оттоком капитала, не может его заменить», — уверенно говорит Караччоло.