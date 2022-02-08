Группировка «Аш-Шабаб» атаковала базу эфиопских солдат на юге Сомали

Могадишо, 8 февраля. Сомалийское движение «Аш-Шабаб» атаковало базу на юге Сомали, где размещались эфиопские солдаты.

Об этом в понедельник сообщили местные СМИ со ссылкой на издание Somali Guardian. Согласно источникам, шквал минометных снарядов обрушился на военную базу в южном городе Динсур. Это произошло через день после того, как боевики движения, связанного с организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), объявили об убийстве десяти сомалийских солдат в неспокойном регионе.

По данным «Аш-Шабаб», в результате последней атаки по меньшей мере двое эфиопских солдат погибли и пятеро получили ранения. Кроме того, уничтожена часть военной техники. Согласно информации лояльных движению СМИ, всего внутрь лагеря брошено 24 минометных снаряда.

Ни присутствующие в стране эфиопские силы, ни власти автономного юго-западного региона Сомали пока не прокомментировали данное нападение. Ранее боевики сообщали, что 5 февраля десять местных военнослужащих погибли в ходе атаки на базу в Динсуре.

Эфиопские солдаты работают в составе миротворческих сил Африканского союза, отправленных в Сомали для поддержки федерального правительства и армии. В задачу миссии также входит содействие прекращению бесконечной войны в стране после свержения бывшего президента Мохамеда Сиада Барре и распада единого государства.

Организация «Аш-Шабаб» терроризирует также и гражданское население. На их счету десятки атак на мирных жителей в городах. Последний такой теракт произошел в штате Джубаленд на юге Сомали. Сработавшее взрывное устройство стало причиной гибели по меньшей мере десяти человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.