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Игорь Шишкин: США выдумали сказку про принуждение Украины, чтобы заработать на ЕС
Политика
Игорь Шишкин: США выдумали сказку про принуждение Украины, чтобы заработать на ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 8 февраля. В эфире нового выпуска шоу «Место встречи» на телеканале НТВ обсуждался вопрос нагнетания напряженности между Россией, Украиной и США.

По мнению авторов передачи, о чем они указывают в описании выпуска, факт поддержки США относительно самой идеи «российской агрессии» есть, но придумали они его сами. Вашингтон продолжает уличать в интриге с Курильскими островами и японцев.

Не секрет, что ситуация повторяется, и уже очевидно, что напряженность нагнетается искусственно. Появляются новые угрозы, связанные с санкциями. Начинается негативная информационная кампания из-за российских учений на островах, поступают требования увезти военных на материк. В студии Андрея Норкина оказался политолог Игорь Шишкин, который сообщил свою теорию по этому поводу.

«Украина получает два миллиона долларов от транзита газа, поэтому она немного потеряет в случае его остановки. До этого были подобные случаи, где она лишалась большего. Сейчас идет речь не о ее судьбе, а о судьбе Европы. США хотят, чтобы европейцы платили больше, и поэтому выдумали сказку про принуждение Украины», — пояснил эксперт.

По мнению Шишкина, ситуация, в которой сообщается, что на Украину все давят, — вранье.

«Это просто смешно: на Зеленского давит весь мир, а он упирается», — иронизирует гость телешоу.

Игорь Шишкин также напомнил об обязательствах Киева выполнять Минские соглашения.

Ранее сообщалось, что передача «Место встречи» с Андреем Норкиным может перестать выходить в эфир по пятницам.

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Все новости / Политика / Игорь Шишкин: США выдумали сказку про принуждение Украины, чтобы заработать на ЕС
россия сша украина нтв политика место встречи
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