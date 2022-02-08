Российские миротворцы посетили старейший монастырь в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 8 февраля. Российские миротворцы посетили средневековый Дадиванский монастырский комплекс в Нагорном Карабахе. Настоятель монастыря провел для них специальную экскурсию.

Старейший архитектурный и духовный памятник Армении, расположенный в Нагорном Карабахе — Дадиванский монастырский комплекс, посетили российские миротворцы. Настоятель Ованнес Ованнисян специально для них провел экскурсию и рассказал о его истории.

«В это святое воскресенье военнослужащие российского миротворческого контингента побывали в историческом месте, в монастыре Дадиванк», — поделился впечатляниями со «Звездой» представитель российского миротворческого контингента Юрий Романишин.

Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах в ноябре 2020 года, чтобы гарантировать соблюдение режима прекращения огня в Карабахе. Боевые действия в НКР прекратились после подписания соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Вопрос разделения границ между Арменией и Азербайджаном в январе обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил телеканал «360».

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, дислоцированные в Нагорном Карабахе российские миротворцы надежно обеспечивают сохранение мира и поддерживают региональную безопасность.