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Столкновения в рядах оппозиционных сил Южного Судана привели к гибели десяти человек

Весь мир
Столкновения в рядах оппозиционных сил Южного Судана привели к гибели десяти человек
flickr.com  /  Owen Fuller

Джуба, 8 февраля. Несколько человек погибли в результате новых вооруженных столкновений оппозиционных сил Южного Судана.

Конфликт вспыхнул между верными первому вице-президенту Южного Судана Риеку Мачару подразделениями Народно-освободительного движения (НОДС) и отколовшейся от него группировкой «Кит-Гванг» во главе с бывшим начальником штаба генералом Саймоном Гатвечем. Военный представитель оппозиционной фракции НОДС Лам Поль Габриэль сообщил в интервью для арабских СМИ о том, что столкновения произошли в городе Насир на территории штата Верхний Нил.

По его словам, первыми атаку начали формирования Гатвеча, но силам Мачара удалось отразить нападение. Габриэль сообщил также, что все десять погибших — члены фракции «Кит-Гванг». Со стороны НОДС несколько солдат получили ранения.

«Это нападение является явным нарушением соглашения о прекращении боевых действий, подписанного недавно в Хартуме группой Саймона Гатвеча», — добавил Габриэль.

В прошлом месяце правительство Южного Судана заключило мирный договор с фракцией «Кит-Гванг». Со стороны властей присутствовал советник президента Сальвы Киира по вопросам безопасности Тут Калвак. Торжественная церемония подписания состоялась в столице Судана Хартуме. Ранее бывший начальник штаба оппозиционных сил генерал Саймон Гатвеч вместе с группой военачальников объявили об отставке Риека Мачара, что привело к череде вооруженных конфликтов между формированиями НОДС.

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южный судан
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