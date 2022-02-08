Аргентинский депутат-либертарианец выступил против договора с МВФ: «Пусть расплачиваются политики»

Депутат от коалиции «Свобода, вперед» Хавьер Милеи вновь «вызвал огонь на себя», резко раскритиковав соглашение об отсрочке выплаты государственного долга, который Аргентина заключила с Международным валютным фондом. «Политики накосячили, пусть сами и расплачиваются!» — так обозначил он свою позицию, объявив несостоятельной как правящую партию, так и оппозицию.

El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales.

TODO DICHO — Javier Milei (@JMilei) January 28, 2022

«Мы не будем поддерживать эту гадость, договор с МВФ, потому что она олицетворяет собой привычную модель аргентинского фиаско, — когда каста Политиков себя ни в чем не ограничивает, а частный сектор обдирает до нитки», — объявил он в своем Twitter.

Сам Милеи — доктор экономических наук, либертарианец, любитель крепких выражений и герой десятка сетевых мемов — вполне готов к «расплате». В период предвыборной кампании 2021 года он обещал избирателям отказаться от парламентского жалования и сдержал свое обещание: ежемесячно его депутатская зарплата разыгрывается в своего рода «лотерее», победителем которой может стать любой аргентинец, оставивший заявку на специальном сайте.

«Я буду голосовать против»

По мнению Милеи, не стоит уповать на то, что «закручивание налоговых гаек» поможет выполнить условия МВФ. Аргентинский производитель истощен — и финансово, и морально. Единственная возможность получить те 9 млрд. долларов, которые должны привести бюджет в состояние баланса к 2025 году — это отмена субсидий на оплату электроэнергии и газа. При этом правительство обещало не урезать зарплаты и пенсии; однако если электричество и топливо подорожают, то это в любом случае ударит по карману простых аргентинцев.

«Программа несостоятельна по своей сути, поэтому в Конгрессе я буду голосовать против ратификации договора, — объявил Милеи в одном из своих интервью телеканалу La Nación. — Если бы политики и функционеры были готовы отказаться от своих зарплат — другое дело, но расплачиваться за их деяния опять приходится обычным людям».

При этом Милеи отнюдь не оправдывает администрацию Маурисио Макри, которая взяла у МВФ в долг 45 миллиардов долларов и подорвал стабильность экономики Аргентины на несколько поколений вперед. Экономист считает, что это была провальная идея, поскольку не сопровождалась обязательными экономическими реформами, которые способствовали бы экономическому росту и улучшению перспектив для возвращения долга в оговоренные сроки.

El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales.

TODO DICHO — Javier Milei (@JMilei) January 28, 2022

Слово Хавьера Милеи

10 февраля состоится второй «розыгрыш» депутатской зарплаты Милеи, который считает государственное налогообложение неэтичным и не допускает использование «народных денег» для собственного блага. 12 января его первая зарплата уже была разыграна: она досталась человеку, который совершенно не разделяет либертарианских воззрений Милеи и является сторонником нынешней правящей коалиции — это 40-летний прорабе Федерико Накарадо, который в числе прочих 400 тысяч человек подал заявку на сайте месяц назад.

Федеральное агентство новостей /

В этом месяце депутатская «диета» составляет 370 тысяч аргентинских песо официальной зарплаты (по официальному курсу это 3330 долларов, а по неофициальному — 1712 долларов); плюс 30 тысяч песо на проезд.

Милеи уточнил: те, кто оставил свои паспортные данные месяц назад, не должны «записываться» снова, они уже внесены в базу данных и автоматически участвуют во всех последующих розыгрышах. Номер-победитель фиксируется в присутствии нотариуса и двух свидетелей, а его обладателю немедленно высылают электронное письмо.

Сегодня на сайте «Мое слово» зафиксировано уже почти полтора миллиона желающих. В их числе Густаво Баррера, «микропредприниматель», согласившийся побеседовать со специальным корреспондентом МФАН.

«Дай бог здоровья депутату Милеи»

Густаво Баррера вместе со своим бульдозером «сдается внаем» строительным фирмам или ездит по клиентам самостоятельно: здесь — поляну разровнять под футбольное поле, там — свалку расчистить. У Густаво четверо детей: двое младших доучиваются в школе, старший сын работает, а дочь недавно развелась и вернулась в родительский дом с ребенком на руках. Поэтому ни от какой «халтуры» бульдозерист не отказывается, а услышав по телевизору про акцию Милеи, нашел в Интернете сайт и оставил заявку на участие в «лотерее».

«Я бы за него проголосовал, если бы он по нашему округу баллотировался. Да, у меня образования — средняя школа и профтехучилище, я и половины не понимаю, когда он объясняет про экономику. Но про налоги все ясно: с нас дерут три шкуры, чтобы всех своих функционеров прокормить. И прихлебателям подкинуть. Теперь много таких развелось, которые работать не желают — а давай им пособия. И жить при этом хотят, как если бы на работе надрывались», — возмущается Густаво.

Федеральное агентство новостей

«Мне обидно: бывают дни, когда я работаю по 12 часов. Надо платить за техобслуживание машины, номера, горючее, все это дорожает с каждым днем. А налогов с самозанятых берут почти 10% — плюс еще куча ограничений по организационной части. И потом они спрашивают: почему, мол, люди увиливают и предпочитают работать «в черную»? А как иначе? Или уже плюнуть на все и самому сидеть на поломанном стуле в теньке целый день. Пусть правительство субсидии платит», — возмущается Баррера.

Для депутатской зарплаты у него уже есть цель.