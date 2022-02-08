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Макрон признался, что во время встречи с Путиным в Кремле напряжение было ощутимым

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 14:53
Политика
Макрон признался, что во время встречи с Путиным в Кремле напряжение было ощутимым
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 8 февраля. Напряжение во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным было ощутимым, заявил французский лидер Эммануэль Макрон после визита в Москву.

Встреча глав государств состоялась 7 февраля в Кремле. Переговоры продолжались более пяти часов. После этого президент Франции направился в Киев на встречу со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским.

«Он (Владимир Путин. — Прим. ФАН) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым», — передает слова Макрона телеканал BFM TV.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что делегация Макрона из Франции была вынуждена ночевать в одном из столичных отелей из-за начавшегося в Кремле ремонта.

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