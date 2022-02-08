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Фигуристка Мишина довела Валиеву до истерики неожиданным ответом на вопрос журналистки BBC

Олимпийские игры 2022
Фигуристка Мишина довела Валиеву до истерики неожиданным ответом на вопрос журналистки BBC
Невские Новости  /  Марина Матвеева-Мельник

Пекин, 8 февраля. Российская фигуристка Анастасия Мишина оказалась в конфузной ситуации на зимней Олимпиаде в Токио. Спортсменке не удалось понять вопрос от журналистов на английском языке.

Мишина и ее коллеги по команде общались с представителями СМИ после победы российской сборной в командном турнире на Играх. После вопроса журналистки BBC фигуристка замешкалась и неожиданно призналась другим спортсменам на русском, что она ничего не поняла. При этом олимпийская чемпионка использовала довольно грубое слово, чем довела стоящую рядом Камилу Валиеву до смеховой истерики.

Коллеги спортсменки помогли ей с переводом и пояснили, что ее спросили, как она себя чувствует после падения. Мишина довольно быстро сориентировалась и ответила журналистам на английском, что с ней все в порядке, так как падение произошло в последние пять секунд проката.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном выступлении на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы упали на поддержке в произвольной программе.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристка Мишина довела Валиеву до истерики неожиданным ответом на вопрос журналистки BBC
олимпиада фигуристка мишина
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