Минюст РФ планирует с 1 марта ввести новые штрафы для российских водителей

Самара, 8 февраля. Минюстом РФ разработан проект правок в Кодекс об административных правонарушениях. Окончательный вариант документа опубликуют после обсуждения с МВД и Минтрансом.

С 1 марта хотят ввести штраф в размере 2 тыс. рублей для тех, кто должен иметь диагностическую карту, но не прошел техосмотр, как информирует сетевое издание «СОВА». Штрафовать за отсутствие диагностической карты кроме сотрудников ГИБДД смогут теперь и камеры – раз в день. Также камеры будут штрафовать и за отсутствие полиса ОСАГО – раз в сутки на 800 рублей.

В статью 12.5 КоАП с 1 марта также планируют внести поправки, исходя из которых неисправными будут считаться следующие автомобили: с шинами не по сезону или стертыми покрышками; при отсутствии фар и/или устройств фароочистки; с неработающими фонарями заднего хода, контурными и габаритными огнями; если видеорегистратор, навигатор, пленки и наклейки мешают обзору водителя; без подголовников, противосолнечных козырьков и подушек безопасности (если таковые предусмотрены конструкцией автомобиля); с незаконно установленными лебедками; без бампера или с его видимыми повреждениями. За эти нарушения водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

С 1 марта во всех регионах начнет действовать запрет на стоянку на газонах, детских площадках и зеленых насаждениях. Появится статья в КоАП за опасное вождение. За три и более грубых нарушений ПДД в течение одного года можно будет получить штраф от 10 до 30 тысяч рублей или лишиться прав на срок до 1,5 лет. Новая статья КоАП обозначит ответственность за отходы, выброшенные из окон авто и «сброс из автомобиля мусора, отходов в лес, воду или складирование вне специально отведенных площадок». За нечитаемые номерные знаки размер штрафа будет доходить до 5 тысяч рублей или лишением прав сроком на 3 месяца. А затемнение салона, превышающее нормы, согласно поправкам в КоАП, может закончиться штрафом 3 000 рублей.

Ранее ФАН упоминал о том, что Генпрокуратура готовит поправки к закону об аннулировании ошибочных штрафов. Изменения нацелены на упрощение процедуры аннулирования ошибочных штрафов с дорожных камер.