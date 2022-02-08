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Boss снял рекламу парфюма с Янковским и Пожарской

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 14:35
Общество
Boss снял рекламу парфюма с Янковским и Пожарской
instagram.com  /  @dianapozharskaya

Москва, 8 февраля. Популярный бренд Boss выпустил рекламу парфюма The Scent Le Parfum. В разных странах лицами кампании стали местные селебрити. В России это актеры Иван Янковский и Диана Пожарская.

Представитель известной актерской династии поделился рекламным роликом на своей странице в Instagram. Он вместе со своей возлюбленной Дианой Пожарской сыграл пару, которую влечет друг к другу.

Boss снял рекламу парфюма с Янковским и Пожарской
Prt Scr instagram.com / @ivanfilippovich

В Соединенных Штатах в рекламе снялись Джейкоб Элорди, известный по фильму «Будка поцелуев» и сериалу «Эйфория», и звезда фильма «Человек-паук: Возвращение домой» Лора Хэрриер. Они тоже сыграли в видео страстную пару.

Иван Янковский и Диана Пожарская недавно стали родителями. Летом прошлого года у супругов родился сын, которого назвали в честь дедушки Ивана Янковского Олегом.

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