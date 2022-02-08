Альгис Микульскис рассказал о первых итогах визита французского президента в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон, вылетевший 7 февраля в российскую столицу с получасовым опозданием, встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале подводит итоги переговоров, главными темами которых стали Украина и декабрьские предложения России по безопасности.

Итак, встреча двух президентов, продолжавшаяся почти шесть часов, завершилась, кажется, без политических сенсаций. Тем не менее позиция Москвы, касающаяся Украины в частности и вопросов глобальной стабильности в целом, была еще раз озвучена, наверняка услышана, а Владимир Путин на итоговой пресс-конференции назвал результаты переговоров «содержательными» и «полезными».

Если углубляться в подробности, то одним из основных месседжей российского лидера стала констатация факта игнорирования США и НАТО ключевых пунктов недавних российских инициатив по гарантиям взаимной безопасности, хотя, по мнению Кремля, они не содержат в себе ничего невыполнимого. Тем не менее, судя по всему, Макрон привез в Москву некие предложения, которые устроили Путина и о которых президент РФ намекнул журналистам.

«Ряд его идей, предложений, о которых пока еще рано говорить, все-таки я считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов», — заинтриговал прессу президент России.

То есть с осторожным оптимизмом можно предположить, что процесс, запущенный МИД РФ в декабре прошлого года, хоть и с «западным скрипом», но будет продвигаться вперед.

Хуже обстоят дела на «украинском фронте». Макрон, конечно, декларирует свое понимание необходимости выполнения Киевом минских обязательств, но это понимание пока никак и ни на что не повлияло: украинская сторона продолжает игнорировать соглашения и, похоже, продолжит гнуть свою линию дальше. Впрочем, судя по словам президента Франции, который 8 февраля наведался с визитом еще и к Владимиру Зеленскому, Париж продолжит убеждать главу Украины в необходимости мира.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Я сказал и господину Зеленскому, и президенту Путину, что Минские соглашения действительно могут урегулировать и осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом буду говорить завтра с господином президентом Зеленским», — пообещал Макрон.

И вот тут возникает противоречие. Ведь даже если случится чудо — и ВСУ будут отведены от линии соприкосновения в Донбассе, а украинское руководство начнет переговоры с непокорными республиками, это не даст никаких гарантий касательно невступления Украины в Североатлантический альянс. А чем может обернуться для всей Европы политика «открытых дверей», продолжаемая Брюсселем, Владимир Путин обрисовал с предельной четкостью:

«Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России не сопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия — одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет, и вы окажитесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пятый Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет такого развития. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения».

ТАСС / Alex Brandon / AP

Кстати, весьма любопытным представляется вот что: параллельно с переговорами в Москве шли еще и переговоры в Вашингтоне, где новый немецкий канцлер Олаф Шольц встречался с Джо Байденом. Причем если Макрон обсуждал с Путиным скорее вопросы сохранения мира, то глава бундестага с хозяином Белого дома — вопросы дальнейшей санкционной войны. По абсолютно левой причине. Но тут, по мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», вопрос скорее психиатрический, нежели реальный:

«Существует удивительный парадокс: все западные лидеры знают, что Минские соглашения не выполняются Украиной, а кое-кто и открыто это признает, но при этом раз в полгода они продлевают санкции за неисполнение Минских соглашений Россией. Наверно, сложно жить с таким бардаком в головах».

Ну да бог с ними, с западными лидерами! Все их измышления по поводу грядущей «агрессии» и вызванных ею санкций комментировать просто бессмысленно, как сказал заместитель главы российского МИД Александр Панкин:

ТАСС / Alex Brandon / AP

«Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя мракобесные планы сдерживания России по всем фронтам по любому поводу и без».

А у Макрона впереди выборы, ему очень хочется выглядеть в глазах электората миротворцем. Украинский же кризис, вот-вот готовый превратиться в карательную операцию ВСУ, — отличный шанс «подпустить рейтинга», пусть даже на словах. Главное, чтобы все эти слова были услышаны националистами из многочисленных украинских парамилитарных формирований, для которых лик Бандеры и нацистская символика на штандартах гораздо важнее европейских мирных устремлений.

И самой Европе тоже пора уяснить: первой Россия нападать не будет, но, если киевские преступники начнут убивать в Донбассе русских, то ни санкции, ни «святые «Джавелины» убийц не спасут.

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