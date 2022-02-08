В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО

Казань, 8 февраля. Депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов назвал причину проблем в сфере системной работы по развитию переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам Атласова, следует четко понимать разницу между обработкой отходов и их переработкой. В первом случае речь идет лишь о сортировке отходов на разные фракции. Только после этого можно приступать к переработке, под которой понимается использование их по второму кругу либо в ином качестве. Но проблема состоит в том, что раздельный сбор отходов в Татарстане развивается лишь на голом энтузиазме, в итоге почти все ТКО смешанные. Часть этих отходов попадает на сортировочные станции, где из них пытаются извлечь полезные для последующей переработки фракции, но общий процент вторичных ресурсов, не превышает 3-4%, сообщает KazanFirst.

К тому же в Татарстане через сортировочные линии проходит не более 15% отходов, так как на сегодняшний день в регионе функционируют всего пять давно устаревших сортировок, совокупной мощности которых катастрофически недостаточно. Атласов посетовал, за последние несколько лет в Татарстане не было запущено ни одного крупного предприятия по переработке ТКО. При этом даже в случае строительства новых сортировочных комплексов ситуация не улучшится. Как пояснил Атласов, все упирается в отсутствие культуры и технологии раздельного сбора ТКО, без чего нельзя увеличить количество пригодных к переработке отходов.

Ранее ФАН сообщал об оценке ситуации с твердыми коммунальными отходами в России (ТКО), которую дал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам 2021 года. По данным Буцаева, уровень обработки ТКО, то есть их сортировки, составил 40,6%, что на 10% выше, чем в 2020 году.