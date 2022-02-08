Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 16:02
16:01
Весь мир
Боевики обстреляли военный лагерь миротворцев ООН на востоке Мали
16:01
Экономика
Кабмин РФ до 1 сентября изучит вопрос внедрения зеленых источников энергии вместо газа
16:00
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев отреагировал на слухи о разводе с Викторией Романец
15:59
Общество
Путин поручил создать в регионах России возможность вызова врача через портал «Госуслуги»
15:59
Весь мир
Боевики CPC скрылись от армии Центральноафриканской Республики на территории Чада
15:56
Политика
Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы
15:54
Происшествия
Глава Минюста назвал пытки в колониях проявлением профессиональной деформации
15:54
Олимпийские игры 2022
Олимпийский чемпион Легков объяснил снятие Большунова со спринта на Играх в Пекине
15:53
Экономика
«Газпрому» поручили обеспечить памятники Вечного огня бесплатным газом
15:51
Армия
Минобороны Румынии: первая сотня военных ВС США прибыла на территорию страны
Все новости

В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
Общество
В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Казань, 8 февраля. Депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов назвал причину проблем в сфере системной работы по развитию переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам Атласова, следует четко понимать разницу между обработкой отходов и их переработкой. В первом случае речь идет лишь о сортировке отходов на разные фракции. Только после этого можно приступать к переработке, под которой понимается использование их по второму кругу либо в ином качестве. Но проблема состоит в том, что раздельный сбор отходов в Татарстане развивается лишь на голом энтузиазме, в итоге почти все ТКО смешанные. Часть этих отходов попадает на сортировочные станции, где из них пытаются извлечь полезные для последующей переработки фракции, но общий процент вторичных ресурсов, не превышает 3-4%, сообщает KazanFirst.

К тому же в Татарстане через сортировочные линии проходит не более 15% отходов, так как на сегодняшний день в регионе функционируют всего пять давно устаревших сортировок, совокупной мощности которых катастрофически недостаточно. Атласов посетовал, за последние несколько лет в Татарстане не было запущено ни одного крупного предприятия по переработке ТКО. При этом даже в случае строительства новых сортировочных комплексов ситуация не улучшится. Как пояснил Атласов, все упирается в отсутствие культуры и технологии раздельного сбора ТКО, без чего нельзя увеличить количество пригодных к переработке отходов.

Ранее ФАН сообщал об оценке ситуации с твердыми коммунальными отходами в России (ТКО), которую дал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам 2021 года. По данным Буцаева, уровень обработки ТКО, то есть их сортировки, составил 40,6%, что на 10% выше, чем в 2020 году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
отходы переработка мусора сортировка
Комментировать