В Аргентине 23 человека погибли от «фальшивого» кокаина, а в Парагвае начался «табачный скандал»

Разборки за аргентинский наркорынок стоили жизни нескольким десяткам людей — их не убили, они отравились «фальшивым» кокаином. В Бразилии картель «Первая столичная команда» начал добывать золото в индейских резервациях. В Колумбии военизированная группировка «Армия национального освобождения» (ELN) продолжает кампанию террора против армии и полиции страны. Власти отвечают дежурными обвинениями в адрес Венесуэлы. Наркокартели стали вербовать боевиков среди мигрантов из Центральной Америке. Видимо, ими заменят местных выдвиженцев, которых полиция задерживает за покупкой пирожных. Парагвай объявили «наркогосударством» после того как бывшего президента страны обвинили в сотрудничестве с бразильскими, аргентинскими и уругвайскими наркогруппировками. А в Чили прокуратура выявила факт массово участия карабинеров в наркоторговле.

Международная редакция Федерального агентства новостей и Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывают о том, как насколько опасен аргентинский кокаин и как политики превращают страны в собственные наркоимперии.

Федеральное агентство новостей

Аргентина

На прошлой неделе в районе «Пуэрта 8» в провинции Буэнос-Айрес несколько сотен наркопотребителей отравились «фальшивым» кокаином. Уже к 5 февраля скончались 23 человека, а 84 были госпитализированы. Состояние 20 отравившихся было названо «тяжелым».

Большинство пострадавших — подростки и молодые люди. Местные органы здравоохранения объявили 5 февраля эпидемиологическую тревогу. Они призвали всех, кто приобретал недавно наркотики, обратиться в медицинские службы. 4 февраля был арестован парагвайский наркоторговец Хоакино Акино по кличке «Эль Пайса», которого считают причастным к распространению смертоносного порошка.

Президент «Ассоциации по борьбе с наркотиками» в Аргентине объявил, что его страна «давно стала наркогосударством». 98% кокаина, который сбывается на улицах, разбавляется самыми различными веществами, утверждает он, а ряд СМИ заявили о провале борьбы с наркотиками в Аргентине.

Полиция рассматривает разные версии произошедшего. Не исключается и попытка одной из конкурирующих наркобанд выдавить парагвайцев из пригородов столицы.

4 февраля на ранчо в Сан-Андреас-де-Хиль полиция конфисковала 5 тонн марихуаны, но неизвестно какой именно наркосети принадлежал товар. Судя по объемам, вероятен парагвайский след.

Бразилия

Отчеты полицейских в жарком северном штате Рорайма говорят о том, что картель «Первая столичная команда» (PCC) массово занимается нелегальной добычей золота здесь с 2018 года. Наркобандиты пошли на «диверсификацию» своих занятий, когда выяснилось, что местные природные ресурсы приносят больше доходов, чем наркоторговля или рэкет. Добыча идет на землях индейцев, которым наркокартель поставляет оружие, бензин и товары повседневного потребления, а в качестве основной рабочей силы и охранников используют беженцев из соседней Венесуэлы.

1 февраля бразильский суд приговорил к 334 годам заключения 26 боевиков PCC, действовавших в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Лидер группы был приговорен к 31 году лишению свободы. Это самые длительные приговоры по делам ОПГ в штате, отмечают СМИ.

3 февраля полиция арестовала в городе Лукас-ду-Риу-Верде палача картеля «Красная команда» (Comando Vermelho) Нитиэли Катарину Соузу по кличке «Ужасная принцессочка». Она была запечатлена на видео казни Гедиано Сильвы, которому отрезали голову. Соуза свою причастность к убийству отрицает.

Polícia prende 'princesinha macabra', acusada de filmar e ajudar decapitar jovem em MT. pic.twitter.com/ROVkaSGt8w — reportermt.com.br (@reportermt) February 2, 2022

4 февраля бразильская военизированная полиция конфисковала в Камбаре 235 кг наркотиков. Все они принадлежали Жулио Сезару Ронки, наркоторговцу из картеля PCC, которого тоже арестовали.

Боливия

Глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил, что не знает, когда в США будет экстрадирован бывший глава антинаркотической службы Максимилиано Давила. По словам министра, Ла-Пас получил из Штатов запрос на превентивное задержание и экстрадицию — но вмешались «соображения политического порядка».

Policía inicia proceso disciplinario contra Maximiliano Dávila

El inspector General de la Policía, Álvaro Álvarez, informó que se inició un proceso disciplinario contra el exjefe antidroga, Maximiliano Dávila, por faltas graves. pic.twitter.com/TNdu6mW4uy — Brújula Digital (@BrujulaNoticias) February 7, 2022

Правительство Боливии настаивает на том, чтобы США выдали бывшего президента Гонсало Санчеса де Лосаду и бывшего министра обороны Карлоса Санчеса Берсаина. Их считают причастными к массовым убийствам военными гражданских во время протестов 2003 года. В августе 2020 года окружной апелляционный суд США в очередной раз решил не выдавать политиков властям Боливии. Однако по мнению боливийского МИД, без «взаимности» по вопросам экстрадиции Давила вряд ли будет передан Вашингтону.

1 февраля боливийские власти выдали «красное уведомление» (срочное задержание и экстрадиция по запросу иностранной стороны) по наркоторговцу Марсело Мотеггиа. Запрос был отправлен Парагваем, где Монтеггиа обвиняют в организации стрельбы на стадионе Сан-Бернардино, когда погибли два человека.

Гондурас

3 февраля американский сенатор Боб Менендес направил правительству Байдена с просьбой аннулировать визу бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и наложить на него санкции как на «наркобарона». Эрнандес отрицает все обвинения. Впервые их выдвинула американская прокуратура в 2019 года на суде против его брата Тони Эрнандеса, которого обвиняли в торговле наркотиками.

Колумбия

На территории Испании арестовали 12 боевиков из числа радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Об этом 1 февраля сообщил командующий 18-й бригадой армии Колумбии. По словам испанских властей, у задержанных изъяли 750 кг кокаина. Власти двух стран пытаются определить, несет ли эта группа преступников ответственность за ввоз в Европу в 2021 году более семи тонн кокаина — одну из крупнейших партий наркотиков, изъятых в Старом Свете.

2 февраля полиция задержала в городе Кали пять боевиков «Армии национального освобождения» (ELN). Их считают причастными к теракту 7 января, когда были ранены 13 полицейских.

Nuevo ataque terrorista se registra en Fortul - Arauca, el saldo un militar asesinado y 2 héridos. pic.twitter.com/MyXQirTAPf — Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) February 4, 2022

Бойцы 18-го инженерного батальона, которые патрулировали в муниципалитете Фортул в департаменте Араука, подорвались на мине, установленной боевиками ELN. О числе пострадавших не сообщается. Президент Иван Дуке выступил с дежурными обвинениями в адрес Венесуэлы в поддержке группировки и заявлением, что ELN своими действиями «ничего не добьется».

5 февраля полиция и прокуратура изъяли, а потом уничтожили 120 кг взрывчатки в муниципалитете Тумако, Нариньо. Вещества принадлежали ELN. Согласно заявлению силовиков, группировка планировала в ближайшие дни теракты против военной и гражданской инфраструктуры в департаменте.

6 февраля в Майкао, Ла-Гуахира, задержали наркоторговца Рафаэля Вальдебланкеса Хусайу, известного как «Дон Рафо». Рафо тесно связан с ELN. Он занимался поставками на карибское побережье страны кокаина, который ему сбывали подразделения группировки из департамента Северный Сантандер. Власти считают, что через него ELN продала несколько тонн кокаина.

В тот же день заминированный автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Падилья, в департаменте Каука. Двое мирных жителей получили ранения.

#Atención????????

Hace pocos minutos explotó un Carro bomba en Padilla - Cauca.



La onda explosiva dejó varias viviendas afectadas. Por el momento se desconoce si hay personas heridas. pic.twitter.com/dlisT1fbuI — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) February 6, 2022

#Atención Hace pocos minutos se reportó un atentado con carro bomba en Padilla, Cauca. pic.twitter.com/MlMPZ4T2Vi — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) February 6, 2022

Мексика

2 февраля в Кироге, штат Мичоакан, полиция задержала четырех гватемальцев. Они обстреляли местное отделение прокуратуры.

#IMPORTAR ⭕️???? Importante despliegue de la FGE y Policía Michoacán, que incluye un helicóptero, se trasladaron a #Quiroga por el reporte de un enfrentamiento donde habría ministeriales lesionados.



Video: La Voz de Michoacán pic.twitter.com/LXubXwIsVS — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) February 2, 2022

Гватемальцев идентифицировали как часть местной ячейки наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Мексиканские СМИ отмечают, что за контроль над этим районом штата Мичоакан уже много лет борются CJNG, картели «Ла Нуэва Фамилиа Мичоакана» и «Темплариос».

За первый месяц 2022 года в Мексике были убиты 2061 человек. Данные были обнародованы Секретариатом безопасности и защиты граждан (SSPC). Хотя для других стран это очень много, показатели являются самыми низкими с 2018 года, когда к власти пришел президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

SICARIOS DEL CJNG EN PLENO CENTRO DE IRAPUATO CON ARMAS LARGAS.



El "cartel Jalisco nueva generación" sin inmutarse envía a un contingente armado, a comprar las tortas en pleno centro de Irapuato, Guanajuato, y las autoridades en completa ausencia @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/WFUJA696Zh — Periódico Acento 21 (@Acento_21) February 6, 2022

5 февраля мексиканские полицейские задержали в Ирапуато 13 боевиков картеля CJNG, включая главу местной ячейки Фелипе де Хесуса. Преступники попались во время покупки пирожных. Любовь к сладкому погубила целую ячейку наркокартеля.

В тот же день около десятка тел со следами пыток были брошены в общине Пардильо III, муниципалитет Фриснильо. Личности пострадавших пока неизвестны. По предварительным данным, тела выбросили из движущегося грузовика, поэтому они лежали на расстоянии от пяти до десяти метров каждое. В 117 километрах оттуда, в муниципалитете Панфило-Натера, были найдены еще шесть тел, которых подвесили к перилам склада. Власти подозревают, что они могут быть связаны с убитыми в Пардильо III. В убийствах подозреваются картели Синалоа и CJNG, которые с января 2022 года возобновили боевые действия за контроль над этим регионом.

Парагвай

5 февраля глава МВД Парагвая Арнальдо Джуццио обвинил бывшего парагвайского президента Орасио Картеса в наркоторговле, контрабанде табака в Бразилию и отмывании денег. Произошло этого после того как депутаты Конгресса провалили отставку министра, которую инициировал Картес. Формальной причиной послужила стрельба на стадионе Сан-Бернардино на позапрошлой неделе. Вину за нее Картес попытался свалить на Джуццио.

Voy pasar un resumen de lo explicó hoy Arnaldo Giuzzio ante la Comisión Permanente del Congreso, donde calificó de oportunista al cartismo y lanzó duras acusaciones contra Horacio Cartes y mostró un esquema montado para el tráfico de cigarrillos. [Hilo] pic.twitter.com/0RNil1WDZ4 — Alfredo Guachiré (@GuachireM) February 3, 2022

Но реальной подоплекой стало то, что нынешнее правительство увеличило акцизы на табак до 20%. А сеньор Картес является крупнейшим производителем и продавцом табака в стране. Удар по министру был ударом по действующему правительству. Однако он не прошел. Вместо этого министр Джуццио рассказал о создании бывшим президентом криминального синдиката, который сотрудничает с бразильским картелем «Первая столичная команда», аргентинскими и уругвайскими мафиозными группировками.

Чили

4 февраля чилийские полицейские конфисковали 1,5 тонны марихуаны, которые выращивались в Уакене, Ла Лигуа. Наводку дали местные жители, которые сообщили о плантациях каннабиса.

В тот же день полиция Вальпараисо задержала главаря местных наркоторговцев по кличке «Страшная свинья». Банда под его руководством контролировала наркотрафик в соседнем курортном городе Винья-дель-Мар. Полицейские арестовали его во время употребления наркотиков.

???? Corrupción en @Carabdechile: los secretos vínculos con narcos y bandas de ladrones. (@ciper) https://t.co/gsGAOP18iX — NYC Prensa (@NYC_prensa) February 1, 2022

31 января известный расследовательский портал CIPER обнародовал скандальные данные о том, что 112 карабинеров были замешаны в наркоторговле. Занимались этим преимущественно унтер-офицеры, младший и средний офицерский составы. Данные были собраны чилийской прокуратурой за период 2010-2020 годы. По официальным сведениям, были осуждены более 40 человек.

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