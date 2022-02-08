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В Дейр эз-Зоре заложили памятник русским освободителям Сирии

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 15:39
Весь мир
В Дейр эз-Зоре заложили памятник русским освободителям Сирии
arabtimenews.com  /  ATN

Дамаск, 8 февраля. Церемония заложения первого камня памятника русским освободителям, внесшим свой вклад в победу над «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на территории Сирийской Арабской Республике (САР) состоялась во вторник, 8 февраля, в городе Дейр эз-Зор. Об этом сообщают местные СМИ, которые приводят и соответствующие фотографии.

Новый монумент в память обо всех гражданах Российской Федерации, участвовавших в боях с радикальными исламистами, будет установлен на центральной площади, непосредственно перед мэрией и другими административными зданиями.

В Дейр эз-Зоре заложили памятник русским освободителям Сирии
arabtimenews.com / ATN

На официальном мероприятии присутствовала делегация представителей командования группировкой войск ВС РФ в Сирии. Местную администрацию представляли губернатор провинции Дейр эз-Зор Фадель Наджар и другие чиновники.

В Дейр эз-Зоре заложили памятник русским освободителям Сирии
arabtimenews.com / ATN

Примечательно, что торжественное мероприятие было организовано в четвертую годовщину наступления Сирийской Арабской Армии (САА) в районах на восточном берегу Евфрата, когда там располагались бандформирования «Исламского государства», которым серьезную поддержку оказывала американская армия.

Террористы ИГ
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Участниками операции под городом Хшам тогда стали порядка 600 военнослужащих САР и российских добровольцев, которые сообща нанесли удар по террористам. Впоследствии выяснилось, что среди радикальных исламистов скрывались военнослужащие США, поддерживающие их всеми возможными средствами — не только наземными ударами, но и с помощью авиации: в том сражении Пентагон задействовал истребители-бомбардировщики F-15E, вертолеты AH-64 и даже стратегический бомбардировщик B-52H. Это событие фактически стало первым в истории прямым столкновением американцев и россиян на поле боя.

AH-64
wikipedia.org / Tim Felce (Airwolfhound) / CC BY-SA 2.0

Добровольцы, которых западные СМИ нередко связывают с «ЧВК Вагнера», так же, как и ВКС РФ, внесли большой вклад в победу над терроризмом в Сирии. Их участие позволило армии арабской республики перенять инициативу и вернуть территории, захваченные «Исламским государством».

Теперь Сирия получила возможность перейти к этапу восстановления, который продолжается до сих пор. Москва все так же помогает Дамаску в устранении последствий длительного вооруженного конфликта, затянувшегося из-за вторжения войск западных стран и распространения лояльных им радикальных группировок. Установка памятника в Дейр эз-Зоре стала проявлением благодарности со стороны Сирии и уважением к памяти героев, внесших свой вклад в победу над терроризмом.

Сирия, Дейр эз-Зор
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / В Дейр эз-Зоре заложили памятник русским освободителям Сирии
россия сирия памятник дейр эз-зор хшам
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