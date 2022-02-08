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Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 14:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
instagram.com  /  @alana_mamaeva

Москва, 8 февраля. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева, модель и блогер Алана Мамаева обратилась с иском к бывшему мужу. Она намеревается отсудить у игрока «Химок» свыше 269 миллионов рублей.

Иск бывшей жены полузащитника поступил в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщил адвокат Мамаевой Вадим Лялин.

«В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела», — пояснил юрист в комментарии kp.ru.

Сумма, указанная в документе, составляет 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Остальные детали, касающиеся иска модели к экс-супругу, Лялин пообещал раскрыть позже.

Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Напомним, Алана и Павел Мамаевы состояли в законном браке около восьми лет. Пара воспитывала общую дочь, а также сына модели от предыдущих отношений. Блогер и футболист развелись весной прошлого года после того, как Мамаева обвинила полузащитника в изменах.

После развода с игроком «Химок» модель объявила, что у него начался роман с ее экс-подругой — блогером Надеждой Санько. В конце января Мамаев женился на новой избраннице. При этом Санько утверждает, что Мамаева по-прежнему живет на деньги бывшего мужа, хотя с момента их развода прошел почти год. Новая жена футболиста не считает рождение дочери заслугой модели.

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мамаева футболист знаменитости
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