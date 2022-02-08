Hulu покажет новое реалити-шоу про семейство Кардашьян

Москва, 8 февраля. Семейство Кардашьян вернется к зрителям с новым реалити-шоу. Проект, получивший название The Kardashians, запустят весной.

Уже вышел первый тизер нового проекта, в котором главными героями будут Ким Кардашьян, ее сестры и другие родственники. Ролик доступен на YouTube-канале Hulu, где выйдет шоу.

В небольшом анонсе можно увидеть Хлою, которую с трудом можно узнать, и беременную Кайли Дженнер, она во второй раз стала матерью в начале февраля. Первый эпизод должен выйти на площадке Hulu 14 апреля.

О беременности Кайли Дженнер стало известно летом прошлого года. Девушка подтвердила, что ждет малыша только в сентябре. Рождение малыша она скрывала пару дней. 7 февраля модель сообщила поклонникам радостную новость: 2 февраля она во второй раз стала мамой.