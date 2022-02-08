Блогер Шарий назвал троллингом слова Путина о предоставлении убежища Порошенко

Москва, 8 февраля. Судьба лидеров Украины новейшей истории предрешена. Президент России Владимир Путин дал это понять во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном, заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Блогер проанализировал выступление Путина перед прессой. Своими выводами Шарий поделился с журналистами газеты «Взгляд». Особое внимание эксперт уделил словам президента о предоставлении убежища экс-лидеру Украины Петру Порошенко. Собеседник издания назвал это сообщение троллингом.

«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: "вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне". Поэтому понятно, что его ждет в России», — разоблачил Шарий хитрый трюк российского лидера с обещанием по убежищу.

Pr Scr youtube.com / Анатолий Шарий

Что касается Макрона, то он действует лишь в своих интересах. Французскому лидеру необходимо стать победителем в грядущих выборах. Поездка в Киев ему нужна именно для этого. Визит Макрона никак не связан с желанием помочь Украине, добавил Шарий.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман указал на единственный вариант урегулирования ситуации в Донбассе. О нем говорил и Путин во время общения с журналистами. Это Минские соглашения, которые не хотят выполнять украинские власти.