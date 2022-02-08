Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 14:34
14:30
Весь мир
Запад продолжает поставки вооружений Украине, а Зеленский издал воинственный указ
14:28
Общество
В Татарстане назвали условия для улучшения ситуации с переработкой ТКО
14:17
Шоу-бизнес
Алана Мамаева подала иск к бывшему мужу на сумму свыше 269 миллионов рублей
14:17
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова
14:17
Общество
Теневой сектор индустрии красоты в Петербурге превысил 50%
14:17
Происшествия
Директор УК напал на следователя во время обыска по делу о смерти дворника в Петербурге
14:15
Общество
Hulu покажет новое реалити-шоу про семейство Кардашьян
14:14
Весь мир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
14:13
Политика
Блогер Шарий назвал троллингом слова Путина о предоставлении убежища Порошенко
14:12
Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
Все новости

Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом

Весь мир
Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 8 февраля. Заключенный под стражу бывший президент Судана Омар аль-Башир вылечился от коронавируса.

Об этом сообщил адвокат экс-лидера Мухаммад аль-Хасан аль-Амин. По его словам, результат повторного теста на COVID -19, проведенного у Аль-Башира, оказался отрицательным. 

В интервью суданской прессе Аль-Хасан добавил, что тем не менее бывший президент все еще находится в больнице «Алия» в Омдурмане для прохождения дальнейшего медицинского обследования. Омара аль-Башира перевели в госпиталь из столичной тюрьмы «Кобер» 23 января.

Несмотря на то, что срок его заключения давно истек, экс-президента продолжают держать в заключении. Переходные власти Судана не спешат выпускать политика на свободу, даже невзирая на проблемы со здоровьем и отсутствие в тюрьме необходимых условий для поддержания нормального самочувствия.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом
судан
Комментировать