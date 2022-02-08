Экс-президент Судана Омар аль-Башир выздоровел после заражения коронавирусом

Хартум, 8 февраля. Заключенный под стражу бывший президент Судана Омар аль-Башир вылечился от коронавируса.

Об этом сообщил адвокат экс-лидера Мухаммад аль-Хасан аль-Амин. По его словам, результат повторного теста на COVID -19, проведенного у Аль-Башира, оказался отрицательным.

В интервью суданской прессе Аль-Хасан добавил, что тем не менее бывший президент все еще находится в больнице «Алия» в Омдурмане для прохождения дальнейшего медицинского обследования. Омара аль-Башира перевели в госпиталь из столичной тюрьмы «Кобер» 23 января.

Несмотря на то, что срок его заключения давно истек, экс-президента продолжают держать в заключении. Переходные власти Судана не спешат выпускать политика на свободу, даже невзирая на проблемы со здоровьем и отсутствие в тюрьме необходимых условий для поддержания нормального самочувствия.