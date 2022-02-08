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Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
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Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 14:14
Общество
Зеленский агитирует пенсионеров привиться от COVID-19 за смартфоны
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 8 февраля. Граждане Украины старше 60 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19, весной смогут получить бесплатные смартфоны и льготный интернет. Соответствующее заявление сделал глава страны Владимир Зеленский в ходе презентации сервиса государственных услуг «Дия».

Соответствующее приложение разработало Министерство цифровой трансформации Украины. Власти внедряют инструменты онлайн-опроса. Вероятно, совсем скоро с помощью «Дии» украинцы смогут участвовать в выборах.

«Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста», — заявил украинский лидер.

Зеленский крайне заинтересован в подобном сервисе. Президент получит возможность влиять на мнение молодых людей, среди которых у главы государства все еще есть поддержка.

Политолог Николай Стариков ранее заявил, что Владимир Зеленский будет раскаиваться, что стал президентом. Политик несчастен из-за того, чем вынужден заниматься.

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